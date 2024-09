Au Nigeria, trois ressortissants béninois ont été enlevés par des individus armés encore non identifiés. Les victimes, qui se rendaient au Bénin en provenance du Niger par des routes alternatives, ont été kidnappées alors qu’elles traversaient le nord du Nigeria.

Nigeria : trois jeunes béninois kidnappés dans le nord

L’information a été rapportée par une web radio nigériane qui a donné l’alerte. Selon cette source, les trois otages sont originaires du département du Plateau, au Bénin, et travaillaient comme ouvriers au Niger. En raison des tensions et de la fermeture partielle des frontières entre le Bénin et le Niger, ils ont choisi d’emprunter des chemins détournés pour rentrer chez eux, un choix qui les a malheureusement menés directement dans les

D’après les informations, une photo des otages béninois a été diffusée par la web radio. Sur l’image, on peut voir trois jeunes hommes, visiblement fatigués et en mauvaise posture. Deux d’entre eux sont de teint noir et l’un d’entre eux de teint clair. Les ravisseurs auraient déjà pris contact avec un proche des otages pour discuter d’un éventuel rançon, bien que les détails de la demande restent flous. Jusqu’à présent, aucune autorité officielle n’a confirmé ces informations ou fourni de détails supplémentaires.

Une région sous la menace des terroristes

La région où l’incident s’est produit est réputée pour être un bastion de groupes armés et de terroristes, où les enlèvements sont fréquents. Il s’agit d’une zone de non-droit, évitée autant que possible par les habitants locaux. En mars dernier, 300 élèves de l’école de Kuriga, dans la région de Kaduna, ont été enlevés par des hommes armés et emmenés dans la forêt. Cette insécurité croissante pose de graves problèmes à la libre circulation des personnes et des biens, affectant non seulement les citoyens nigérians mais aussi les ressortissants étrangers qui empruntent ces routes.

L’enlèvement de ces trois Béninois souligne une fois de plus la nécessité pour les gouvernements locaux et régionaux de renforcer les mesures de sécurité dans ces zones sensibles.