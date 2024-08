A la suite de décision de justice, trois avions de la flotte présidentielle nigériane ont été saisis en France et en Suisse.

Nigeria: des avions présidentiels confisqués en France et en Suisse

Selon RFI, la saisie de ces avions a été initiée par Zhongshan, une société chinoise en conflit juridique, de longue date, avec l’Etat nigérian d’Ogun lié à la gestion d’une zone franche d’exportation.

En effet, condamné en première instance puis en appel, le Nigeria lambine pour régler les 70 millions pour payer Zhongshan Fusheng Industrial investment, l’entreprise chinoise qui avait acquis, en 2010, les droits de développement d’une zone franche dans l’État d’Ogun, au sud-ouest du Nigeria qui mettra fin unilatéralement, six ans plus tard, à ce partenariat. De plus, des mesures ont été prises pour expulser l’entreprise chinoise du Nigeria.

Accusant le Nigeria de violer le traité bilatéral d’investissement signé avec Pékin en 2001, la société chinoise a donc lancé une procédure d’arbitrage contre le pays, entraînant la saisie de ces trois avions de la flotte présidentielle nigériane.

« En maintenance en Europe, les trois avions saisis sont d’une valeur de 100 millions de dollars (environ 55 milliards FCFA), un montant qui couvre les 70 millions (38,5 milliards FCFA) que le Nigeria refuse de payer », a rapporté le média français.