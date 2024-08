C’est un week-end show qui s’annonce à Cotonou. Le célèbre artiste Ignace Don Metok sera en concert le samedi 24 août 2024 à Canal Olympia. C’est dans le cadre de ses 30 années de carrière.

30 ans déjà, Ignace Don Metok invite ses fans pour une soirée mémorable

Samedi prochain va marquer les 30 ans de vie de carrière de la star béninoise Ignace Don Metok. A l’occasion, l’artiste compte faire le show. Ce sera à travers un concert live à Canal Olympia de Cotonou dans la soirée du 24 août 2024.

« C’est l’anniversaire de ma carrière ! 30 ans de passion, de création et de partage avec vous tous. Pour célébrer cet événement, je vous invite à me rejoindre lors d’un concert exceptionnel », a écrit Ignace Don Metok sur sa page Facebook. Ils seront plusieurs autres artistes qui sont attendus à cet événement. Il s’agit entre autres de Sagbohan Danialou, Nel Oliver, Vincent Ahéhéhinnou, Richard Flash, Zeynab Habib, Ricos Campus, Sessimè, Vano Baby, etc. Les fameuses légendes de la comédie béninoise sont aussi invitées. Il s’agit notamment de Pipi Wobaho et Eléphant Mouillé. Les billets de l’événement seraient déjà disponibles selon la presse locale.

Âgé de 50 ans, Ignace Don Metok a sorti en 2002, la chanson ‘’Allez les écureuils’’, devenue l’hymne de l’équipe nationale de football du Bénin. Il est auteur de chansons phares telles que Yonnu, Atilito, Hongan.