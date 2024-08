Pour fêter ses 40 ans de carrière, la superstar béninoise Angélique Kidjo s’invite au Carnegie Hall aux États-Unis. Elle va y organiser un concert géant au mois de novembre 2024.

Angélique Kidjo, un concert mémorable annoncé au Carnegie Hall

La « maman nan Grammy Awards », Angélique Kidjo, sera bien sur la scène internationale lors d’un concert exceptionnel le 2 novembre 2024. Ce sera à l’occasion de ses 40 ans de carrière au légendaire Carnegie Hall à New York, aux États-Unis. Un événement qui promet d’être grandiose.

Originaire de Ouidah, au Bénin, Angélique Kidjo est l’une des voix les plus puissantes et emblématiques de la musique africaine. En 40 ans de carrière, elle a su s’imposer comme une artiste incontournable, traversant les frontières musicales avec une aisance inégalée. Du funk au jazz, en passant par la musique traditionnelle béninoise, l’afrobeat et la musique latine, Kidjo maîtrise une variété impressionnante de genres, ce qui lui a valu plusieurs Grammy Awards et des reconnaissances du monde entier.

Engagée, Angélique Kidjo utilise sa musique pour défendre les droits des femmes, des enfants, et pour promouvoir la diversité culturelle. En dehors de la scène musicale, elle est également ambassadrice de bonne volonté pour l’UNICEF et fondatrice de la Batonga Foundation, qui soutient l’éducation des jeunes filles en Afrique.

Pour marquer ce 40e anniversaire de la carrière d’Angélique Kidjo, le Carnegie Hall accueillera un concert d’exception, avec des invités spéciaux dont les noms seront bientôt dévoilés. Les billets pour cette soirée sont déjà disponibles et peuvent être achetés en ligne. Le 2 novembre 2024 promet d’être une soirée mémorable.

De quoi mettre déjà les amoureux de la star béninoise en grande impatience.