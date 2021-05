Élection des Français de l’étranger : la liste EFCI se signale

Initialement prévue en mai 2020, c'est finalement du 21 au 26 mai 2021 qu'aura lieu l'élection des conseillers des Français de l'étranger. La liste EFCI (Ensemble, Français de Côte d'Ivoire) a procédé au lancement de sa campagne le 17 mai 2021 à Abidjan.

Élection des conseillers des Français de l'étranger : La liste EFCI lance sa campagne

Lundi 17 mai 2021, la liste EFCI (Ensemble, Français de Côte d'Ivoire) a lancé sa campagne en prélude de l'élection des conseillers des Français de l'étranger, prévue du vendredi 21 au mercredi 26 mai 2021. C'était à l'occasion d'une cérémonie tenue à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Jihad Badreddine, tête de liste de l' EFCI, a fait savoir que la possibilité est donnée aux Français de l'étranger d’élire leurs 5 élus de proximité, par Internet et le 30 mai prochain, au Consulat général de France en Côte d’Ivoire et au Libéria, le Libéria faisant partie de notre circonscription. "Vos représentants seront consultés, forces de propositions, sur des questions relatives à l’emploi, la santé, l’apprentissage, l’enseignement ou encore la sécurité", a-t-il soutenu.

Il a par ailleurs révélé que les Français de l'étranger sont confrontés aux mêmes problématiques, notamment l'éducation de leurs enfants, la couverture sanitaire, la reconnaissance de leur qualité de citoyen français devant primer sur toutes considérations, la pérennité de leurs sociétés familiales franco-ivoiriennes et la sécurisation de leur patrimoine aussi bien en France, qu’en Côte d’Ivoire, au Libéria.

Aussi, le candidat de l' EFCI pense que face à ces préoccupations, les Français de l'étranger ont besoin d’être représentés et bien représentés, par des porte-voix et porte-parole, conscients de leurs réalités, difficultés et attentes, capables de les soutenir auprès des ambassades et consulats de France à l’étranger. "Ensemble, Français de Côte d’Ivoire, va au-delà d’une simple liste électorale. Nous avons des propositions claires à mettre en avant, dont les toutes premières se trouvent dans notre profession de foi, présentée depuis aujourd’hui sur le site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères", a-t-il ajouté.

La liste conduite par Jihad Badreddine s'engage pour protection et l’action sociale avec une augmentation du financement de la CFE et l’accroissement du Soutien au Tissu associatif des Français de l’Étranger (STAFE), le soutien aux entreprises françaises à l’étranger et la mobilité et l’administration des Français établis hors de France, par la simplification administrative.