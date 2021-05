Éléphants: Beaumelle convoque 25 joueurs, Pépé et Zaha absents

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle a rendu publique la liste des joueurs qui disputeront les deux prochains matches de la sélection ivoirienne.

Zaha et Pépé, grands absents de la liste des Éléphants

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, a dévoilé la liste des joueurs qui prendront part aux deux prochaines rencontres amicales contre le Burkina Faso et contre le Ghana, prévues pour les 5 et 12 juin prochain à Abidjan et à Cape Coast. Une liste au sein de la laquelle l'on constate les absences de deux cadors de l'équipe, qui sont Nicolas Pépé et Wilfried Zaha. Cependant, on enregistre l'arrivée de nouveaux joueurs. Il s'agit notamment d'Ismaela Soro de Celtic Glasgow, Hassane Kamara de Nice, Wilfried Singo de Torino, Serge Aka (El Gouna - Egypte), Chris Bedia de Sochaux, et Hamed Junior Traoré de Sassuolo.

Liste des 25 joueurs dévoilée par Beaumelle ce jeudi

1. SYLVAIN GBOHOUO (TP MAZEMBE, RDC)

2. BADRA ALI SANGARE (JDR STARS, AFRIQUE DU SUD)

3. (JOUEUR A RETENIR A L'ISSUE DU STAGE DES LOCAUX)

4. SERGE AURIER (TOTTENHAM, UK)

5. WILFRIED SINGO (TORINO, Italie)

6. ERIC BAILLY (MANCHESTER UNITED, UK)

7. SINALY DIOMANDE (O. LYON, France)

8. WILLY BOLY (WOLVERHAMPTON, UK))

9. WILFRIED KANON (AI GHARATA, QATAR)

10. MAXWELL CORNET (O. LYON, France)

11. HASSANE KAMARA (OGC NICE, France)

12. ODILON KOSSOUNOU (CLUB BRUGES, Belgique)

13. GEOFFREY SEREY DIE (FC SION, SUISSE)

14. IBRAHIM SANGARE (PSV EIDHOVEN, PAYS BAS)

15. ISMAELA SORO (CELTIC, ECOSSE)

16. FRANCK KESSIE (MILAN AC, Italie)

17. SERGE AKA (EI GOUNA, EGYPTE)

18. HAMED JUNIOR TRAORE (SASSUOLO, Italie)

19. MAX ALAIN GRADEL (SIVASSPOR, TURQUIE)

20. JEREMIE BOGA (SASSUOLO, Italie)

21. AMAD DIALLO (MANCHESTER, UNITED UK)

22. LAGO JUNIOR ((MALLORCA, Espagne)

23. SEBASTIEN HALLER (AJAX AMSTERDAM, PAYS BAS)

24. CHRISTIAN KOUAME (FIORENTINA, Italie)

25. CHRIS BEDIA (SOCHAUX, FRANCE)