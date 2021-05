Retour en Côte d'Ivoire: Pas d'accueil populaire pour Stéphane Kipré

Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations (UNG), regagnera Abidjan, le vendredi 28 mai prochain. Paul Armand Bohui, premier vice-président de son parti, a fait cette annonce ce jeudi 20 mai lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan.

Pourquoi Stéphane Kipré a décidé de rentrer à Abidjan après 10 ans d'exil

Le président de l' Union des nouvelles générations (UNG), Stéphane Kipré, est attendu à Abidjan, l'après-midi du vendredi 28 mai prochain. L'annonce a été faite, ce jeudi 20 mai 2021, lors d'une conférence animée par Pr Armand Bohui, vice-président et porte-parole du parti. Selon lui, le retour au bercail du président Stéphane Kipré, est consécutif à l'acquittement de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, et à la disponibilité du gouvernement ivoirien, à favoriser le retour de tous les exilés politiques.

" C’est fort de cette issue heureuse du combat par l’acquittement définitif obtenu et de la posture encourageante du pouvoir actuel d’œuvrer au retour des différents exilés politiques, qu’en toute responsabilité, le Président Stéphane Kipré a décidé de mettre fin à dix années d’exil en rentrant en Côte d’Ivoire", s'est expliqué le vice-président de l' UNG. Et de poursuivre: "Ce retour au pays s’inscrit donc dans la dynamique de réconciliation amorcée par les autorités ivoiriennes et matérialisée par l’engagement du Président Stéphane Kipré à prendre toute sa place sur l’échiquier politique ivoirien afin d’agir à consolider la paix sociale et la réconciliation des fils et des filles de notre pays".

C'est la date du vendredi 28 mai 2021 qui a été choisie pour le retour au pays du président Stéphane Kipré. Un retour qui devrait s'inscrire dans la "sobriété". " Le Président Stéphane Kipré a, toutefois, souhaité que ce retour s’inscrive dans la sobriété. Ainsi pour mettre en application ses instructions, il sera accueilli à l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny ce vendredi 28 mai 2021, exclusivement par les vice-présidents de l’UNG et quelques membres de sa famille biologique. Après quoi, il se rendra à l’Hôtel Gestone à Cocody où l’attendront les membres des différentes instances de notre parti pour une réception de bienvenue", a-t-il fait savoir.

Stéphane Kipré a été contraint de quitter Abidjan le 12 avril 2011, suite à la grave crise préélectorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Durant ses dix années d'exil, il a été de toutes les batailles pour la libération de son beau-père Laurent Gbagbo, alors jugé par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Acquitté au terme d'un procès qui a connu plusieurs rebondissements, Gbagbo s'apprête lui aussi à rentrer au pays. Une fois au pays, Stéphane Kipré compte se joindre à la grande famille pro-Gbagbo en vue des préparatifs de ce retour.