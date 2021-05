People: Ce qui est arrivé à Maryline Kouadio, Miss Côte d'Ivoire 2020

Voici ce qui est arrivé à la belle Maryline Kouadio, plus de 6 mois après avoir été sacrée Miss Côte d’Ivoire 2020.

Bonne nouvelle pour la belle Maryline Kouadio

A l’instar de la quasi-totalité des reines de beauté en Côte d’Ivoire, la belle Maryline Kouadio, sacrée Miss Côte d’Ivoire 2020, n’a pas échappé aux scandales. A peine élue le samedi 3 octobre 2020, qu'elle s’est retrouvée au cœur d'une vive polémique sur les réseaux sociaux. Quelques heures seulement après avoir été sacrée reine de la beauté ivoirienne, plusieurs photos et vidéos de la Miss et de son petit ami, ont été publiées sur la toile. Le jeune homme se plaignait de ne plus avoir des nouvelles de sa dulcinée après sa consécration. La sœur de ce dernier était également montée au créneau pour dénoncer l'attitude de la nouvelle Miss qui, selon elle, avait tourné le dos à son frère qui l'avait pourtant soutenue tout le long du concours.

Ce n’est que quelques jours plus tard, sur les ondes de Radio Jam, que Maryline Kouadio a donné sa version des faits. ‘’C’était mon petit ami (…) J’ai été surprise par ses dires (…) Sinon, ce n’est que le dimanche matin que nous avons récupéré nos téléphones. À quel moment j’aurais pu lui envoyer un message de rupture ?‘’, s'était-elle interrogée.

Quelques jours après cette vive polémique, la charmante demoiselle âgée de 18 ans, s’est retrouvée à nouveau au cœur d’un remue-ménage qui a enflammé les réseaux sociaux. Invitée sur la chaîne de télé, Life Tv, la belle Maryline Kouadio n’a pas vraiment convaincu de par son niveau de langue. ‘’Je veux défavoriser les enfants…‘’, avait laissé entendre la Miss Côte d’Ivoire 2020, aussitôt devenue objet de risée sur la toile.

Plus de 6 mois après son sacre, tous ces scandales sont considérés comme de vielles histoires pour la belle Maryline Kouadio qui continue de voir de belles choses s’accomplir dans sa vie. Elle qui a récemment effectué un voyage à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, vient de recevoir un luxueux véhicule de la part d’un constructeur automobile et partenaire de l’édition du Concours Miss Côte d’Ivoire 2020.