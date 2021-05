Violences sur des nigériens: Le Niger prend des mesures contre Abidjan

Le Consul honoraire de Côte d'Ivoire au Niger a été convoqué par Niamey, suite à la chasse aux ressortissants nigériens survenue l'après-midi du mercredi 19 mai 2021 à Abidjan. Les violences éclatées ont fait au moins un mort, 39 blessés et plusieurs déplacés.

Le Niger réagit suite aux exactions perpétrées contre ses ressortissants en Côte d'Ivoire

Le Niger a réagi, jeudi, suite aux actes de violence et de vandalisme, perpétrés, mercredi dernier, contre ses ressortissants vivant en Côte d'Ivoire. A la base de ces violences, une vidéo montrant des individus présentés comme des ressortissants ivoiriens en train de subir des sévices corporels dans un pays étranger abusivement présenté comme le Niger. Vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux au point de susciter une chasse aux ressortissants nigériens résidant à Abidjan.

Selon le ministère nigérien des Affaires étrangères, le bilan fait état de 39 blessés et 290 personnes réfugiés dont 148 à l'ambassade, 39 à la brigade de gendarmerie d' Abobo et 103 à la Préfecture de Police d' Abidjan. Face à la gravité de la situation, l' Etat nigérien indique avoir arrêté un ensemble de mesures dont la convocation du Consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Niamey. Le Communiqué signé du chef de la diplomatie nigérienne, fait également cas de la mise sur place d'un comité de crise et l'envoi dans les prochains jours, d'une mission de haut niveau en Côte d'Ivoire.

Exprimant sa compassion aux blessés et à ses ressortissants impactés par ces violences, le gouvernement nigérien rassure qu'avec le concours des autorités ivoiriennes, toutes les dispositions sont prises pour un retour rapide au calme et à la retenue. Il tient toutefois à rassurer que les Ivoiriens vivant au Niger, continueront d'y vivre en toute quiétude.