Accusé d'en vouloir à Drogba : Serges Kassy va tout déballer

Que se passe-t-il entre Didier Drogba et Serges Kassy ? Les fans de l'ex-capitaine des Éléphants reprochent au chanteur de reggae d'être contre la candidature de leur idole à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Pour sa part, "Sergent" entend dire sa part de vérité.

Affaire Drogba-FIF : ce que va faire Serges Kassy

On le sait, Didier Drogba, après avoir rangé les crampons, a de grandes ambitions. L'ancien buteur emblématique du club anglais Chelsea lorgne le fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). La candidature de "Daizoko" a été diversement accueillie en Côte d'Ivoire. D'un côté, il y a ceux qui pensent que Didier Drogba a les épaules trop frêles pour porter le football devant Sory Diabaté, ex-collaborateur du défunt président Sidy Diallo et candidat à la présidence de la FIF.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Serges Kassy a livré son point de vue sur la candidature de Didier Drogba dont le dossier avait été rejeté par la commission électorale de la FIF. "Cette fois-ci, c’est l’une des icônes de notre football, en la personne de Didier Drogba, qui, dans la course aux élections à la FIF, et selon les règles et lois qui régissent ces élections, est éliminé pour faute de parrainages. Ce que refuse ce dernier, comme avait refusé l’autre candidat aux élections en 2010 dans notre pays. Il fait appel à l’instance supérieure du football mondial, basé à l’étranger", a commenté l'auteur de la chanson "John Bri" basé en France depuis la chute de Laurent Gbagbo en avril 2011.

À la suite de ces propos, Serges Kassy a eu droit à une véritable levée de boucliers de la part des partisans de l'ex-époux de Lala Diakité. Cependant, il ne désarme pas et revient à la charge. "Personne ne me fera taire devant cette imposture qui prévaut dans mon pays… Je dénoncerai cette imposture de Gianni Infantino et son valet local Didier Drogba. Advienne ce que pourra", a ajouté le chanteur de reggae.

Serges Kassy refuse de s'arrêter là. En effet, l'artiste-musicien annonce un direct sur sa page Facebook le vendredi 21 mai 2021 afin d'expliquer ce qui s'est passé à l'AFI (Association des footballeurs ivoiriens) et à la FIF. Il prévoit aussi donner les raisons pour lesquelles il se dresse contre la candidature de Didier Drogba. C'est sûr que la prochaine sortie du "parrain" de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) va faire jaser.