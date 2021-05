Celtic : La maison et les voitures du président du club incendiées

La maison du président de Celtic Glasgow, Peter Lawwel, incendiée mardi nuit alors qu'il était à l'intérieur de la résidence.

Celtic Glasgow: La maison Peter Lawwel incendiée

Le club écossais annonce un incendie visiblement volontaire, déclaré dans la maison du président du Celtic Glasgow, Peter Lawwell. L’incident avait provoqué une explosion au domicile du dirigeant du club ecossais.

Sur le compte du Twitter du club écossais, les paroles d’un porte-parole du club ont été retranscrites : « Nous pouvons confirmer que des dommages importants ont été causés à la maison et aux véhicules de Peter Lawwell, à la suite d'une explosion et d'un incendie tôt ce matin, forçant la famille à quitter la propriété. (…) De toute évidence, la famille de Peter est extrêmement secouée et choquée par ces terribles événements, mais heureusement, tous sont en sécurité. (…) Nous comprenons que la police écossaise mène actuellement une enquête criminelle. (…) Peter et sa famille recevront bien sûr le soutien et les soins de tout le monde au club ».

La police a donc ouvert une enquête criminelle

Humilié par les Glasgow Rangers tout au long de la saison, largué en coupe nationale et européenne, le Celtic a vécu une année très galère. Mais la fin de saison aurait pu être bien plus dramatique. Peter Lawwell, le président des Bhoys, qui quittera le club dans quelques semaines, a en effet vu une partie de sa propriété prendre littéralement feu dans la nuit de mardi au mercredi, sans conséquences physiques pour Lawwell et sa famille.

Le Celtic Football Club, est un club de football écossais fondé en 1887 à Glasgow. Fondé par des immigrants irlandais à Parkhead, un quartier à l'Est de la ville, le club nourrit depuis lors un lien tenu avec la diaspora irlandaise, qui lui vaut d'être particulièrement soutenu à travers le monde.

Le Celtic fait partie en 1890 des dix membres fondateurs de la Scottish Football League, qui organise depuis le championnat d'Écosse. Il remporte en 2020 la compétition pour la 51e fois, et compte 40 Coupes d'Écosse ainsi que 19 Coupes de la Ligue à son palmarès.