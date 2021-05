Violences contre les Nigériens : Fofana Nawa écope de 5 ans de prison

Fofana Nawa, la cyberactiviste qui a diffusé la vidéo qui a provoqué les échauffourées entre Ivoiriens et Nigériens, est aux mains de la police. Contrairement à ce qui est avancé par une certaine opinion, cette dame proche du RHDP, pouvoir ivoirien, a bel et bien écopé d'une peine d'emprisonnement.

5 ans de prison et 2.000.000 FCFA d’amende pour Fofana Nawa

La vidéo a fait le tour de la toile et a provoqué la colère de la population ivoirienne. Dans cet élément filmé de 19 minutes et 53 secondes, l'on aperçoit des individus, présentés par des migrants ivoiriens, en train de subir des sévices corporels atroces de la part d'autres personnes présentées comme des éléments des forces de sécurité nigériennes. Il s'agit bien de Fake news, n'empêche que ces images ont révolté les populations ivoiriennes, qui ont lancé une véritable vendetta contre la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire.

À Abobo, Yopougon, et bien d'autres communes abidjanaises, ainsi qu'à Anyama, Daloa et dans certaines villes de l'intérieur du pays, les violences dirigées contre les Ahoussa et autres Nigériens étaient on ne peut plus indignantes. Au moins un mort, des blessés et de nombreux commerces saccagés et pillés, tel était le bilan dressé par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Dix manifestants ont par ailleurs été arrêtés. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a quant à lui privilégié une résolution de cet incident par voie diplomatique.

Du côté d'Abidjan, capitale économique ivoirienne, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) indique dans son communiqué qu'on peut « constater une voix féminine qui s’adresse à plusieurs commerçants au marché d’Adjamé à Abidjan. L’auteur de la vidéo indexe la communauté nigérienne. Elle mentionne une vidéo parue sur Facebook dans laquelle des Ivoiriens résidant au Niger subissent des actes de violence et des sévices corporels de la part des Nigériens. Cette information provoque l’indignation non seulement des commerçants, mais également des abonnés de la page Succès ».

L'auteur de la page Succès n'est personne d'autre que Fofana Nawa. Cette dernière, cyberactiviste proche du pouvoir RHDP, a été jugée, selon nos sources, « en comparution immédiate et a écopé de 5 ans de prison et 2.000.000 FCFA d’amende. Elle est actuellement pensionnaire de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan ».

Cissé Seint, un autre cyberactiviste avait cependant apporté un démenti, en affirmant : « La cyberactiviste Nawa Fofana alias succès n’a jamais été arrêtée comme veut le faire croire police secours suite aux affrontements entre Ahoussa et Ivoiriens. Elle a juste été interdite de faire des vidéos sur ordre de la ministre KC ». Son information dénote cependant d'une affabulation, note notre source, d'autant plus que l'information de la condamnation de Nawa Fofana est « vérifiable par chacun ».