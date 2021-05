Eurovision : Emmanuel Macron exulte pour la 2e place de Barbara

L'Eurovision 2021 a tenu toutes ses promesses. En dépit du niveau très relevé, la Française Barbara Pravi a pu arracher la deuxième place du concours. Emmanuel Macron, dans un tweet, a célébré de fort belle manière la victoire de sa compatriote. Même si le président français s'en tire avec quelques critiques.

Emmanuel Macron à Barbara Pravi : « Un grand bravo et merci »

22 mai 2021, au terme d'un long suspens, la Française Barbara Pravi remporte la deuxième place du Concours Eurovision de la chanson 2021, 65e édition du genre, à Rotterdam aux Pays-Bas. À la suite de l'annulation de l'édition 2020 due à la pandémie de Covid-19, il était question pour les pays participants de s'affirmer. Encore plus la France qui, depuis les trois dernières décennies, peine à occuper des places honorables.

Avec sa candidate Barbara, la France, favorite des bookmakers les semaines précédentes, est en effet restée dans le top 5 du classement en s'octroyant le vote du public et le maximum des douze points de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l'Irlande ou encore l'Espagne. C'est donc à juste titre que la Française cumule 499 points, mais pas suffisants face à l'Italie qui ravit la première place du concours avec ses 524 points.

Cette deuxième place est toutefois très honorable pour la France, qui obtient ainsi sa meilleure place depuis 30 ans. Cette performance n'a pas échappé à Emmanuel Macron, qui a aussitôt lancé sur son compte Twitter : « Un grand bravo et merci Barbara Pravi de réaliser ce rêve fou. Ce rêve fou d'une jeune fille aux yeux noirs. Ce rêve fou de faire briller la France à l'Eurovision. Ce soir, c'est aussi le rêve fou de pouvoir à nouveau vibrer ensemble, en Européens. »

Bravo Bravo Bravo devant 200 millions de spectateurs pour Barbara Pravi voilà et voilà, elle a redoré en solo le blason de la France à l'Eurovision elle mérite touts les Remerciements et le respect pour sa belle performance, cette deuxième place tangente de la première place », a réagi un internaute. Un son discordant est cependant venu battre en brèche l'enthousiasme du locataire de l'Élysée. « Vous feriez mieux de bosser sur la descente aux enfers de la justice française plutôt que de regarder la télé ! » a lancé un autre internaute.

Les 39 pays participants à l'Eurovision, faut-il le rappeler, sont autorisés à voter lors de la finale, même ceux qui ont été éliminés en demi-finale. Chaque pays attribue séparément de 1 à 8 ainsi que 10 à 12 points à leurs dix chansons préférées. Un jury de cinq professionnels donne les points de la même manière et le public est également appelé à voter par téléphone, SMS ou via l'application officielle de l'Eurovision. Depuis sa création en 1956, l'Eurovision demeure l'un des plus anciens programmes télévisés au monde et le plus important concours musical.