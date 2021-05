Ouattara a-t-il demandé aux frères de Guillaume soro de le renier ?

L'exil de Guillaume Soro, entamé le 23 décembre 2019, se prolonge. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne est en totale rupture avec Alassane Ouattara. Certains de ses proches sont incarcérés depuis plusieurs mois. Dans un récent tweet, le patron de Générations et peuples solidaires (GPS) a fait savoir que le président ivoirien demande à Rigobert et Simon Soro de renier leur frère ainé afin de recouvrer la liberté.

Guillaume Soro : "Aujourd’hui, on leur demande de renier leur aîné..."

Guillaume Soro a été un maillon essentiel dans l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara. Dans le combat contre Laurent Gbagbo lors du second tour de l'élection présidentielle de 2010, le candidat du RDR (Rassemblement des républicains) a pu bénéficier du soutien de l'ex-chef rebelle et ses troupes. Une fois installé au palais présidentiel, Alassane Ouattara ne manquait aucune occasion pour rendre hommage à son "fils".

"Quand nous étions enfermés au Golf, Guillaume Soro a fait une déclaration émouvante pour dire : au nom de ma foi chrétienne, je dis que c’est Alassane qui a gagné les élections. Guillaume Soro s’est battu pour que les populations du nord puissent recouvrer leur dignité par la nationalité ivoirienne’", a déclaré le chef d'Etat lors d'un meeting à Ferkessédougou (nord de la Côte d'Ivoire).

Mais cette époque où les deux hommes regardaient dans la même direction fait partie d'un passé lointain. Guillaume Soro qui a refusé d'adhérer au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a été contraint de démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui, en exil en Europe, l'ancien chef rebelle, condamné à 20 ans de prison ferme, assiste impuissant à l'incarcération de certains de ses proches, dont Simon et Rigobert Soro, ses frères cadets. À travers une publication sur Twitter, Guillaume Soro révèle qu'Alassane Ouattara a fait une proposition aux frères Soro.

"L’ainé est en exil pour avoir contrarié Alassane Ouattara et avoir dit non au 3e mandat. Ses deux frères cadets sont en prison. On leur reproche le lien de sang. Aujourd’hui, on leur demande de renier leur aîné pour recouvrer la liberté !", a écrit le président de Générations et peuples solidaires (GPS).