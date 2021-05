Parlement africain: L'Honorable Mariame Traoré prend des engagements

Députée panafricaine, l'Honorable Mariame Traoré séjourne à Johannesburg, en Afrique du Sud, depuis le samedi 22 mai 2021 dans le cadre d’une mission parlementaire.

Réélue pour la troisième fois députée de Tengréla, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'Honorable Mariame Traoré jouit d'un capital popularité auprès des populations de sa circonscription électorale. Lors des dernières élections législatives de mars 2021 en effet, la dame de fer du RHDP (parti au pouvoir ) a été créditée d'un score de 48,41 % face à des adversaires indépendants; tous issus du parti présidentiel.

"Je tiens à féliciter l'honorable Mariame Traoré qui a été proclamée vainqueur. Je voudrais aussi saluer l'esprit fair-play qui a prévalu parce qu'en fin de compte c'est Tengrela qui a gagné", a déclaré Soumaïla Diarrassouba, un des candidats, arrivé deuxième avec 29,23% des voix.

Initialement déclarée candidate à la présidence de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Mariame Traoré finira par se disister lors de l'élection du mardi 30 mars 2021 à l’ Hémicycle au Plateau, au profit du président sortant Amadou Soumahoro, désigné par le RHDP.

« Je voudrais vous dire que je retire ma candidature au profit du candidat Amadou Soumahoro afin de préserver la cohésion au sein de notre groupe parlementaire, le RHDP », a-t-elle annoncé, ajoutant que sa candidature était motivée par les articles 35, 36 et 37 de la loi N°2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d’Ivoire, qui promeuvent et garantissent l’égalité entre l’ homme et la femme.

L'Honorable Mariame Traoré : "Je jure de promouvoir la démocratie"

Comptabilisant à son actif trois mandats législatifs, successifs et associés à son expérience du Parlement ivoirien et panafricain, Mariame Traoré participe présentement à la quatrième session ordinaire de la cinquième législature du Parlement africain à Johannesburg en Afrique du Sud.

Sous le thème : "Arts, culture et patrimoine : leviers pour construire l'Afrique que nous voulons", la session qui a démarré le 21 mai, se poursuit jusqu'au 04 juin 2021. Ce lundi 24 mai, l'Honorable Mariame Traoré qui fait partie des parlementaires représentant la Côte d'Ivoire, a prêté serment devant ses pairs africains.

"Je jure de promouvoir le respect des principes de gouvernance, de démocratie, ainsi que ceux relatifs aux droits humains, au droit international, à la paix, à la stabilité et aux objectifs du Parlement panafricain", a déclaré Mariame Traoré depuis Johannesburg.