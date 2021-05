Adama Bictogo (Directeur exécutif du RHDP) au sommet de sa gloire

Adama Bictogo est l'une des personnalités les plus en vue de Côte d'Ivoire, ces dernières années. Cheville ouvrière du RHDP, Afrique-sur-7 revient pour vous sur une facette peu connue de la vie du désormais tout puissant 1er vice-président de l'Assemblée nationale.

Adama Bictogo, la mise au point sur sa biographie

À la suite de la vive polémique suscitée par l'affaire du Baccalauréat série B dont serait titulaire Adama Bictogo, les services de communication du Député d'Agboville ont adressé, à l'endroit des journalistes, une note biographique du Directeur du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) afin que nul n'en ignore. A bientôt 59 ans, l'ancien ministre de l'Intégration africaine est aujourd'hui une personnalité incontournable en Côte d'Ivoire. Bénéficiant de la pleine confiance du Président Alassane Ouattara, le natif d'Agboville est en effet en train de gravir des échelons, tant au niveau politique que dans le monde des affaires.

Titulaire d'un DEUG II en Économie appliquée et d'un Master en Stratégie et Administration d'Entreprise, diplômes obtenus dans de prestigieuses Universités françaises, le Directeur exécutif du RHDP est fondateur de plusieurs sociétés, dont la très renommée Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification (SNEDAI), qui engrangent de juteux contrats aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à travers l'Afrique francophone.

Aujourd'hui, véritable animal politique, Adama Bictogo ne cesse également de se hisser au Sommet de la hiérarchie. Son limogeage de la tête du ministère de l'Intégration africaine, en mai 2012, à cause d'un scandale dans la gestion de l'indemnisation des victimes des déchets toxiques, avait fait grand bruit. Mais l'homme est resté droit dans ses bottes.

L'Honorable Adama Bictogo s'engage aux côtés de ses populations

« Secrétaire national chargé des relations avec les autres partis politiques au sein du Rassemblement des républicains (ex-RDR), il est élu pour la première fois député à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire en décembre 2011. Très proche du Président Alassane Ouattara dont il fait la connaissance le 14 février 1994, Adama Bictogo est par ailleurs son directeur régional de campagne dans les régions de l’Agnéby-Tiassa et de la Mé lors de la présidentielle de 2010. Il tient son terrain dans cette zone hostile à son parti et permet au candidat du RDR, Alassane Ouattara, d’y effectuer, pour la première fois sans incident et avec succès une tournée de quatre jours en précampagne présidentielle, du 6 au 10 janvier 2010 », peut-on lire dans cette note. Bictogo vient d'ailleurs de se voir renouveler la confiance de ses électeurs de l'Agnéby-Tiassa pour un autre mandat de Député à l'Assemblée nationale ivoirienne.

Connu pour son pragmatisme, sa force de proposition et sa cohérence dans la démarche, et surtout son caractère non moins distingué d'homme de conviction, Adama Bictogo vient d'ailleurs d'être élu vice-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, aux côtés du Président Amadou Soumahoro, un autre haut cadre du parti présidentiel.

« Être député est une responsabilité qui honore et qui oblige », ne cesse-t-il de répéter à ses interlocuteurs, d'autant plus que le rôle qu'il s'est assigné, c'est de contribuer à l’amélioration de la vie de ses concitoyens. « C’est à cette condition que nous, députés, pourrons plus facilement expliquer nos décisions et mettre en œuvre les transformations indispensables à notre pays », a-t-il déclaré. Avant de conclure en ces termes : « Cela va nous demander d’autant plus d’engagement et de disponibilité́ pour conjuguer nos devoirs de présence et d’attention à la fois sur le terrain et dans l’hémicycle. Mon équipe et moi-même y sommes préparés. »