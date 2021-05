​Reconnaissance et plaidoyer de Dimba Pierre aux journalistes

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, a reçu en audience, samedi 22 mai 2021, à Agboville, les journalistes et correspondants de presse de la région de l’Agnéby-Tiassa dont il est l’actuel président du Conseil régional. Une occasion pour celui qui avait en charge la direction générale de l’Agence ivoirienne de gestion des routes (AGEROUTE) d’appeler les hommes et femmes de médias de la région à une franche collaboration.

Le ministre Dimba Pierre aux journalistes de l'Agneby-Tiassa : « J’ai besoin de vous aujourd’hui plus qu’hier »

« Vous m’avez beaucoup accompagné lorsque j’ai commencé cette aventure pour être au service de mes parents. Vous avez été les pionniers à relayer les actions que nous avons posées. Ce, même avant que je ne sois président du Conseil régional. Et, c’est ce qui nous a permis d’aller très vite au niveau de notre pacte avec les populations. Nous devons donc perpétuer ce que nous avons commencé. En venant ici ce soir, vous me donnez l’occasion de vous dire merci pour le travail abattu », reconnait Dimba Pierre, ex-Coordonnateur du PRICI (Projet de renaissance des infrastructures de Côte d’Ivoire).

Pour lui, les journalistes ont été des acteurs de sa nomination à la tête du ministère de la Santé. « Vous avez fait beaucoup. Car, c’est grâce à vos articles, à vos productions, à votre façon de relayer nos actions qui ont permis depuis l’extérieur de savoir que nous travaillons. Au-delà de mon expérience professionnelle, le parcours que nous avons eu et le peu que nous avons fait dans la région, ont été décisifs dans le choix porté sur ma modeste personne pour occuper le poste de Ministre…Vous avez été donc des acteurs de cette nomination », a confié le coordinateur régional du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Avant d’ajouter : « Vous constituez une force en étant unis, rassemblés. Vous êtes une force de proposition, une force d’informations, une force de sensibilisation. Mieux, vous êtes une force au service du développement ».

« J’ai besoin de vous aujourd’hui plus qu’hier. Parce qu’aujourd’hui, vous devez non seulement nous sensibiliser, sensibiliser nos parents au développement, mais sensibiliser au-delà de la région pour les actions qui concernent toute la nation. Il y a des messages que je vais lancer à partir d’Agboville, il y a des messages que je vais lancer au niveau national que vous pourriez relayer pour nos parents. C’est pourquoi, nous allons tout mettre en œuvre afin de consolider notre partenariat », a poursuivi l’ingénieur en génie civil, sorti de l’École nationale supérieure des travaux publics (ENSTP) de Yamoussoukro.

Nommé Ministre de la Santé et l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle du tout premier gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, Dimba N’Gou Pierre fait partie des 37 ministres et 4 secrétaires d’État qui bénéficient de la confiance du président de la République Alassane Ouattara, depuis le mardi 06 avril 2021.

Tizié TO Bi

Correspondant régional