Korhogo : un accident entre un tricycle et un camion fait 4 morts

Lundi 24 mai 2021, un drame a secoué la ville de Korhogo (dans le nord de la Côte d'Ivoire). Ce jour-là, un accident entre un camion et un tricycle a occasionné le décès de quatre femmes. L'information est rapportée par nos confrères de l'Agence ivoirienne de presse.

Une collision entre un gros camion et une moto-remorque (tricycle) a provoqué la mort d’au moins quatre femmes et fait de nombreux blessés, lundi 24 mai 2021, à l’entrée de Korhogo par la route de Boundiali. Notre source rapporte que le jour des faits, des femmes ont décidé de faire un tour au marché de Korhogo. Elles montent à bord d'une moto-remorque et se lancent en direction du marché de ladite ville.

Malheureusement, ces braves dames ne retrouveront plus leurs familles respectives. La moto-remorque qui les transportait a heurté violemment un gros camion au niveau de la voie qui mène à Boundiali. Le bilan est lourd : quatre femmes sont décédées dans l'accident de circulation. On dénombre également plusieurs blessés.

En Côte d'Ivoire, les accidents de circulation sont devenus récurrents. On se souvient que le dimanche 2 mai 2021, un accident entre un minicar de 32 places et un camion a été signalé sur l'axe Katiola-Fronan, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La scène a eu lieu près du village Darkokaha. Le bilan officiel a fait état de dix-huit morts. Au lendemain de ce drame, Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, a fait savoir qu'une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame.