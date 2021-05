Burkina : Avec Roch Kaboré, KKB trace les sillons de la réconciliation

Le séjour au Burkina Faso de Kouadio Konan Bertin dit KKB est des plus prolifiques. Au pas course, le ministre ivoirien de la Réconciliation est reçu par les plus hautes autorités burkinabè.

KKB, un séjour des plus fructueux au Pays des hommes intègres

Nommé ministre de la Réconciliation nationale, décembre dernier, par Alassane Ouattara, Kouadio Konan Bertin est déterminé à réussir sa mission à la tête de ce département. À cet effet, l'ancien président des jeunes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), parti d'Henri Konan Bédié, ne se donne aucune limite pour réconcilier les Ivoiriens entre eux, et les Ivoiriens avec leurs voisins de la sous-région ouest-africaine.

C'est dans cette dynamique que l'ancien Député de Port-Bouët séjourne au Burkina Faso, depuis le vendredi 21 mai dernier, sur invitation de son homologue burkinabè Zéphirin Diabré.Après des séances de travail avec l'ancien chef de file de l'opposition burkinabè, KKB a été reçu en audience par le Moro Naba, le chef traditionnel suprême du Faso. Après avoir reçu de précieux conseils de la part de l'autorité coutumière, cap sur le Kosyam, Palais présidentiel burkinabè, où le jeune ministre a été chaleureusement accueilli par le Président Roch Marc Christian Kaboré.

« Ce lundi 24 mai 2021, dans le cadre de ma visite de travail au Burkina Faso, j'ai été reçu en audience, au Palais de Kosyam, à Ouaga 2000, par le Président du Faso, SEM Roch Christian KABORÉ », a déclaré sur sa page Facebook, le ministre ivoirien de la Réconciliation, avant d'ajouter : « Accompagné de mon homologue, le Ministre d'État, Ministre auprès du Président du Faso chargé de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Dr Zéphirin DIABRÉ, je lui ai transmis les salutations du Président de la République de Côte d'Ivoire, SEM Alassane OUATTARA. Je l'ai également remercié pour l'accueil très chaleureux et fraternel qui m'a été réservé pendant mon séjour au Faso ».

Par ailleurs, précise KKB : « Avant d'être reçu par le Président Faso, j'ai eu l'honneur, en fin de matinée, d'avoir eu des échanges enrichissants, dans ses bureaux à Ouagadougou, avec Madame Le Médiateur du Faso, Madame Saran SÉRÉMÉ SÉRÉ. »

À noter également que Kouadio Konan Bertin a coparrainé, le week-end dernier, à Ouagadougou, le festival de Reggae dénommé le « Marley d'Or », avec son homologue et frère, le ministre d'État, ministre auprès du Président du Faso chargé de la Réconciliation nationale et la Cohésion sociale, Dr Zéphirin DIABRÉ.