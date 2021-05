Émergence : Gnamien Konan fait la leçon à Alassane Ouattara

Gnamien Konan semble maitriser parfaitement la recette devant conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence tant souhaitée par les dirigeants ivoiriens. L'ancien directeur général des douanes a livré sa méthode pour atteindre le développement économique. Il n'a pas hésité également à mettre en lumière les faiblesses du gouvernement d'Alassane Ouattara.

La recette de Gnamien Konan pour atteindre l'émergence

À son accession au pouvoir en avril 2011, Alassanen Ouattara a vite fait de promettre l'émergence à ses compatriotes. Il a réitéré son ambition lors de son premier discours devant l'ONU en tant que président de la République. "J’ai l’ambition de faire de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 un pays émergent, une nation réconciliée avec elle-même et avec les autres nations", avait déclaré le président nouvellement élu. Après dix ans d'exerce du pouvoir, le chef du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a-t-il atteint son objectif ?

Gnamien Konan fait partie de ceux qui soutiennent ardemment qu'Alassane Ouattara a échoué dans sa mission de faire de la Côte d'Ivoire un Etat émergent. L'opposant ivoirien a lancé des piques contre les tenants du pouvoir actuel. "Il n’y a plus que nous les Noirs et nos leaders éclairés pour croire qu’on peut se développer sans travailler, travailler dur. Nos leaders font le tour du monde pour chercher de l’aide. Ça fait 60 ans que nous vendons la fève de cacao sans penser construire une seule usine chocolat", a dénoncé le fondateur du parti politique la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI).

Dans une publication sur son compte Twitter, Gnamien Konan soutient que "le goût immodéré pour les biens matériels et pour le luxe" est un véritable frein à l'émergence. "Il suffirait que nous choisissions un PR qui accepte de vivre comme Angela Merkel. Quand j’étais DG de la Douane, non seulement, je me contentais de mes primes, mais j’en oubliais. C’est après mon limogeage que mes anciens collaborateurs sont venus gentiment me les rendre. Qu’ils soient bénis !", a-t-il ajouté.