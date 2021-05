France: Alan Virginius, le trésor le plus convoité de la Ligue 2

Alan Virginius, l'attaquant de 18 ans, pépite du FC Sochaux en Ligue 2, fait rêver les dirigeants de clubs de la Ligue 1 française.

Alan Virginius, la coqueluche du mercato

Comme chaque saison, l'antichambre du football fait éclore un certain nombre de talents. Avec l’étiquette de petite « pépite de Ligue 2 », le joueur formé dans le Doubs commence à se faire une belle réputation. Et les clubs sont de plus en plus nombreux à vouloir le récupérer. Le jeune Virginius allie les qualités de vitesse et technique qui mettent le feu dans les défenses adverses. Alan Virginius est arrivé en juillet 2018 au Château du Bannot. Il évoluait avec les U19 du FC Sochaux-Montbéliard lors de la saison 2019-2020. L'attaquant a notamment été désigné "Joueur Clairefontaine du mois" de mars 2019.

Natif de Soisy-sous-Montmorency dans le Val-d'Oise compte par ailleurs 7 sélections (et deux buts) avec les équipes de France U16 et U17, Alan Virginius a signé à tout juste 17 ans, le 6 juillet 2020, son premier contrat professionnel en faveur du club sochalien et s'est engagé pour une durée de trois saisons. Alan Virginius signe son premier doublé en professionnel, une prouesse rarissime à ce niveau depuis de longues années en Ligue 2.

A l’instar d’Alan Virginus, le milieu de terrain Gaëtan Weissbeck (FC Sochaux) est également la cible de plusieurs équipes de Ligue 1. Gaëtan Weissbeck attire les convoitises pour le prochain mercato estival. Et si les propriétaires sochaliens ont annoncé qu’ils n’étaient pas vendeurs à condition d’une grosse offre, de nombreuses écuries se bousculent au portillon.