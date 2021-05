Mercato: Tuchel contacte Lewandowski pour Chelsea

Chelsea et Tuchel veulent absolument Lewandowski. A la recherche d’un buteur de classe mondiale pour la saison prochaine, les bleus aurait déjà approché le Polonais, légende à part entière en Bundesliga en vue d’un transfert stratosphérique cet été.

Robert Lewandowski en route pour Chelsea

Auteur de 41 buts en championnat cette saison, Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern en héros. Malgré les rumeurs concernant Harry Kane et Romelu Lukaku, Tuchel aurait vraisemblablement jeté son dévolu sur le joueur Bavarois. Arrivé du Borussia Dortmund en 2014, le serial buteur est vite devenu l'un des meilleurs joueurs Bavarois, ce qui est encore le cas à l'heure d'aujourd'hui. Le Polonais aura raflé tous les trophées et peut être fier de ce qu'il a accompli sous le maillot du Bayern Munich.

le Polonais est également le plus prolifique d’Europe avec un total de 47 buts, soit 6 de plus que le Parisien Kylian Mbappé. Et alors qu’il marche sur l’eau dans le championnat allemand, Lewandowski commencerait à se poser des questions sur son avenir, alors que son contrat au Bayern Munich se termine dans deux ans.

L’attaquant ne fermerait pas la porte à un départ pour découvrir un autre championnat, malgré l'intérêt du PSG, Chelsea semble être un très sérieux candidat. Le club de Londres est en quête d'un redoutable finisseur, Thomas Tuchel souhaiterait faire signer le buteur chez les Blues et sait parfaitement que le Bayern Munich ne le laissera pas partir si facilement.

49 ans après, Robert Lewandowski a battu, à la dernière minute de la dernière journée de Bundesliga, le légendaire record des 40 buts de Gerd Müller. Si l'émotion est immense et le chiffre impressionnant, les deux performances, comme les deux profils, sont incomparables - et le "Bomber der Nation" reste définitivement inégalable.

Robert Lewandowski à renoncer à disputer l'ultime match de l'exercice 2020-2021 pour ne pas mettre en danger l'éternel record de 40 buts, datant de 1972, de son illustre aîné Gerd Müller.