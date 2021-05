Musique: Bonne nouvelle pour Didi B, membre du groupe Kiff no Beat

Le jeune rappeur ivoirien Didi B, membre du groupe Kiff no beat, a annoncé une importante nouvelle à ses fans. Ce qu’il s’est passé.

Ce qui est arrivé à Didi B, membre du groupe Kiff no beat

Le groupe ivoirien ''Kiff no beat'' a révolutionné le rap en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Révélés en 2010 grâce à un concours de rap dénommé Faya Flow, qu'ils ont brillamment remporté, nos cinq compagnons que sont Jochar, Didi B, Elow'n, Black K, et Eljay, vont finalement s'imposer comme les leaders du rap en Côte d'Ivoire.

Après plusieurs années passées au-devant du Rap Ivoire, les jeunes gens décident de s’engager dans des carrières solos. Et les choses semblent aller pour le mieux pour Didi B, un des leaders du groupe, qui avait été coopté en Novembre 2020 pour être le président du Prix Découverte Rfi.

Un prix initié depuis 1981 et qui met en avant, chaque année, les nouveaux talents musicaux du continent africain. Ce mercredi 26 mai 2021, le jeune rappeur a annoncé une importante nouvelle à ses fans.

Didi B a signé avec le 92.i, label de hip hop français promu par le célèbre rappeur Booba. Ce qui boostera très certainement la carrière de l’artiste ivoirien vers l’international.

‘’ J’ai une grande nouvelle à vous annoncer officiellement ... Sachez que j’ai la grande joie de rejoindre le 92.i. Quel honneur, quel challenge... La musique urbaine africaine à la conquête du monde ! Vous savez tous que l’un de mes plus grands rêves est de pouvoir inonder le monde de ma musique et qu’elle devienne internationale. Quelle meilleure team que celle du D.U.C pour accomplir ce projet. Merci à Booba pour sa confiance… Merci également à ma famille, mes amis, les Kiff No Beat et mon public si fidèle depuis toutes ces années…Préparez-vous! Le travail commence‘’, a-t-i l posté sur sa page Facebook.