Titrologie - Titrologue : « Les avocats de Soro claquent la porte »

Le procès de Guillaume Soro et de ses compagnons continue d'alimenter la titrologie de ce jeudi 27 mai 2021. Le titrologue aura dans la presse ivoirienne parue ce jour quelques bribes d'informations sur le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo.

Titrologie - Titrologue : Retour de Gbagbo, « le porte-parole de la CPI fait des révélations »

Guillaume Soro n'est certes pas présent à Abidjan. N'empêche que des camarades de Générations et peuples solidaires (GPS) comparaissent devant le tribunal criminel pour tentative de déstabilisation. "Un acharnement de trop contre Soro Guillaume ", dénonce d'entrée L’Héritage dans la titrologie de ce jeudi. "Excédés, les avocats de la défense claquent la porte", apprend-on de Le Nouveau Réveil. Et L'Inter de revenir sur les explications données par la défense pour justifier son acte. "Félicien Sékongo déstabilise la défense des pro-Soro", révèle pour sa part Le Sursaut. Générations nouvelles évoque toutefois "le message fort de Soul to Soul, Lobognon... ". Avant d'ajouter : "Même en exil, Soro surprend le RHDP" dans son fief à Korhogo.

Les tractations se poursuivent au sujet du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. "Le gouvernement rassure...", indique Le Sursaut. Pour Le Quotidien d'Abidjan revient sur "les derniers détails pour tout boucler". Et Le Mandat d'ajouter : "Voici la toute dernière volonté de Gbagbo." Retour de Gbagbo, Réconciliation nationale : "Bédié montre les clés de la paix à Ouattara", selon Le Bélier. Et Damana Pickass d'ajouter à la une du confrère : "L'accueil de Gbagbo n'est nullement pour troubler l'ordre public." "On se connaît dans ce pays. Si on veut parler, il y a des gens qui ne vont pas rester debout", s'insurge l'ancien président de la JFPI à Le Sursaut.

Pour Koné Katinan, le retour de Gbagbo est "une nouvelle chance pour notre pays". C'est une opportunité pour toute la Côte d'Ivoire", poursuit Katinan dans les colonnes de Le Bélier intrépide. Et Le Rassemblement d'indiquer : "Enfin, les GOR saisissent la main de Ouattara." Katinan exprime ses regrets et se confesse", croit savoir L'Essor ivoirien. "Si Ouattara me fait appel, je n'hésiterai pas...", confie le porte parole de Gbagbo au journal proche du pouvoir. Retour de Gbagbo après l'acquittement à la CPI, Le Temps revient sur "Les révélations des services secrets français qui effraient Ouattara".

"La validité de la Carte nationale d'identité prorogée jusqu'au 31 décembre 2021", indiquent L'Inter et Le Matin à leur une. "Ouattara donne raison à Bédié", s'exclame Dernière Heure. "CNI, une équation insurmontable sous Ouattara", se rit Le Nouveau Réveil.

Coupure intempestives de courant en Côte d'Ivoire, "Ce n'est pas du délestage", précise le gouvernement à Le Patriote. "Le ministre de l'Energie explique tout et rassure", selon Le Jour Plus. "Voici les missions qui attendent chaque ministre", déclare L'Expression. "Accusée d'être Ivoirienne, une députée ghanéenne menacée de destitution", révèle Notre Voie.

Et le volet sportif de la titrologie de ce jeudi est livré par Super Sportà propos du transfert de Yao Kouassi Gervais à Trabzonspor. "Gervinho signe après la visite médicale", indique le confrère.