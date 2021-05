Mali: Diaba Sora, la Kimkardashian malienne, arrêtée et écrouée

L'influenceuse malienne Diaba Sora communément appelée la Kimkardashian du Mali est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures. Ce qui se passe.

La malienne Diaba Sora au coeur d'une vive polémique

Alors que la situation sociopolitique au Mali est très tendue, la star malienne des réseaux sociaux, Diaba Sora, se retrouve au coeur d'une vive polémique qui alimente la toile depuis quelques heures. Selon plusieurs médias maliens, l’influenceuse a été arrêtée, mercredi 26 mai 2021 à Bamako, avant d'être placée sous mandat de dépôt. A en croire Maliactu, Diaba Sora n'est pas détenue à la prison de Bamako, mais plutôt dans les locaux du commissariat du 5è arrondissement de la capitale, en raison d'une grève des prisonniers.

Le motif de son arrestation, serait lié à une note vocale qui a fuité sur la toile, dans laquelle elle tient des propos injurieux et grossiers. L'information sur l'arrestation de la belle Diaba Sora suscite une vague de réactions sur la toile. Un cyberactiviviste malien estime que l'influenceuse est victime d'injustice. ''L’audio date de 2 ans. On l'a insultée; elle a répliqué. Les insultes étaient privées, non publiques (...) La loi de cybercriminalité ne date pas de 2 ans alors que le vocal de Diaba date de plus de 2 ans. Je ne défends personne et je ne souhaite la prison à personne mais ce système est vraiment fait pour les pauvres sans défense'', a écrit le cyber-activiste Momo de Canada.

Mais, pour des observateurs, il s'agirait d'un autre buzz vu que le Mali est actuellement en proie à une situation sociopolitique tendue.