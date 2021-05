Pep Guardiola, Mourinho, Maignan, Massimiliano... Le Mercato en feu

Le mercato de la saison 2021-2022 s'ouvrira dans deux semaines, soit le mercredi 9 juin après la fin de la saison 2020-2021.

Le mercato estival s’ouvre le mercredi 9 juin prochain

La LFP a communiqué les dates des prochains mercatos en France : le mercato estival débutera le mercredi 9 juin 2021 à 0h00 et s'achèvera le mardi 31 août. En Espagne, Joan Laporta rêve d'un retour de Pep Guardiola au FC Barcelone d'après Sport et Mundo Deportivo. En Angleterre, des échos relaient qu'un succès en Ligue des Champions pourrait favoriser un départ du technicien espagnol. Même si l'entourage du technicien assure que Guardiola veut poursuivre l'aventure à City selon MD. Et ce, à quelques jours de l’ouverture du mercato estival.

Selon Sky Italia, Massimiliano Allegri sera le successeur d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juve. L'ancienne gloire du club n'a pas pu convaincre cette saison, les dirigeants misent donc sur un coach connaissant parfaitement le poste. Allegri a été champion d'Italie de 2015 à 2019 avec les Bianconeri.

A peine nommé à l’AS Roma, José Mourinho fait son marché. Pour son retour en Italie, le Special One n’a pas hérité de la plus grosse cylindrée du championnat, mais ses dirigeants espèrent que le Portugais saura remettre les Giallorossi dans le top 4 de la Serie A synonyme de Ligue des Champions (le club de la louve a fini 7e du classement cette saison). Selon La Gazzetta dello Sport, trois postes sont ciblés en priorité : gardien de but, défenseur central et attaquant de pointe. Pour le gardien, Gianluigi Buffon est nommé, l'attaquant néerlandais Wout Weghorst serait dans le viseur du Special One. En ce qui concerne la défense centrale, la Roma viserait Eric Bailly de Manchester United. Riqui Puig a également été cité parmi les noms ciblés par Mourinho.

C'est officiel pour Mike Maignan à l'AC Milan

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, la signature de Mike Maignan à l'AC Milan est désormais officielle. Le gardien international français, tout juste champion de France avec le LOSC, sera milanais jusqu'en 2026, annonce le club ce jeudi. Il portera le numéro 16.

Getafe: Michel sera présenté lundi prochain

L'ancien entraîneur de l'OM Michel sera sur le banc de Getafe la saison prochaine. Alors que le départ de José Bordalas a été annoncé hier par l’intéressé en personne, Getafe n’a pas chômé pour lui trouver un remplaçant. Le club espagnol annonce aujourd’hui avoir trouvé un accord avec l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Míchel pour deux saisons. Getafe a annoncé que Michel sera présenté lundi prochain à 12h.

Quelques transferts illustrent cette période dépensière appelée ``mercato''.

L’on se rappelle du FC Barcelone avec les 135 millions d’euros investis respectivement sur Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho en 2017 et 2018, les 120 millions pour arracher Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid en 2019, ou la même année, les 86 millions pariés sur Frenkie de Jong. Des transferts astronomiques qui risquent de se raréfier cet été, en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, handicapant tous les clubs de football.