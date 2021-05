Violences sur des Nigériens: Les agresseurs ont emporté 21 millions FCFA

Le président Alassane Ouattara a présidé, jeudi 27 mai 2021, au palais de la présidence au Plateau, une réunion du Conseil national de sécurité (CNS). À l'ordre du jour, deux points majeurs, notamment la question sécuritaire marquée par les attaques perpétrées la semaine dernière contre des ressortissants nigériens et l'évolution de la situation de la COVID-19 en Côte d'Ivoire.

Tout sur la dernière réunion du Conseil national de sécurité (CNS)

Présidé par le chef de l' Etat, Alassane Ouattara, le Conseil national de sécurité a déploré les violents affrontements qui ont opposé des ivoiriens et à des ressortissants nigériens suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant des actes de violence, commis sur des individus présentés comme des Ivoiriens dans un pays de la sous-région africaine. Le bilan dressé par les autorités ivoiriennes, fait état d'au moins un Nigérien tué et de trente-neuf autres blessés dont six cas graves. L'on dénombre également 51 commerces pillés et 22 autres incendiés, 14 véhicules saccagés et 21 millions de Francs CFA déclarés emportés.

Le Conseil a été informé de l'interpellation d' au moins 38 présumés responsables de ces actes de violence et les enquêtes se poursuivent en vue d'identifier tous les acteurs et instigateurs de ces actes de barbarie. Condamnant fermement ces violences, le président Alassane Ouattara a demandé que des mesures vigoureuses soient prises afin de mettre fin aux messages et discours haineux notamment par le renforcement des dispositifs de contrôle de ces plateformes et l'intensification de la répression.

Au titre de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire, le Conseil a noté avec satisfaction, le bon déroulement de la campagne de vaccination, lancée dans le pays depuis quelques mois. Le Conseil a cependant instruit le ministre de la Santé, à l'effet d'éviter toute interruption de la campagne vaccinale.