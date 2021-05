PDCI: Le retour d' Akossi Bendjo ne plaira pas à Guikahué ni à Jacques Ehouo

Noël Akossi Bendjo, ancien Maire du Plateau, révoqué en Août 2018 , regagnera bientôt son pays la Côte d'Ivoire après trois ans d’exil, avec l’accord du président Alassane Ouattara. Dans la tribune ci-dessous, Franck Geoffroy Kouassi, un sympathisant PDCI de la diaspora, tente de dévoiler des noms de cadres du parti d'Henri Konan Bédié, à qui le retour du vice-président ne plaira pas vraiment.

"L’exil de Noël Akossi Bendjo a profité à un homme, celui qui a pris sa place" (Franck Geoffroy Kouassi)

C’est ce que nous ont annoncé les hautes instances du PDCI RDA par la voix de Maurice Kacou Guikahué Secrétaire Exécutif en Chef. Cette décision, le président de la République l’a sans doute prise dans le sens de l’apaisement, dans la ligne des retours d’exil de Koné Katinan, Damana Pikass...et certainement en prélude au retour de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui le pouvoir RHDP, n’a plus rien à craindre de l’ancien Maire. Il a réussi à l’écarter des élections municipales de 2018 et aussi du tournant électoral décisif de 2020. Sans son vrai ‘’ métronome’’, le PDCI a déjoué et n’a pas pu faire face convenablement au pouvoir.

Alassane Ouattara a déjà eu ce qu’ il voulait. Il ne faut pas se tromper, ceux pour qui le retour d’Akossi Bendjo sera un problème, ce sont bien ceux de son propre camp. D’abord Maurice Guikahué, Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI voit revenir son adjoint, SE chargé de l’organisation et de la mobilisation, renforcé du titre de Vice-président, donc théoriquement son supérieur dans la hiérarchie du parti. Il n’est un secret pour personne que le ‘’capitaine courage’’ est sorti très affaibli des récents événements qui l’ont opposé à la jeunesse du parti.

Le retour d’un Bendjo auréolé du bénéfice du combat politique qui l’a conduit en exil, et plus fin et plus stratège que le député de Gagnoa ne serait pas vu d’un bon œil par ce dernier qui craint de perdre en influence et de se retrouver en minorité dans le secrétariat Exécutif. Ce sont là les jeux de la politique et l’avenir nous situera clairement.... Une des lois de la nature est que le vide se comble...L’exil de Noël Akossi Bendjo a profité à un homme, celui qui a pris sa place. Un homme est devenu candidat du PDCI aux élections municipales de 2018 parce que Bendjo était absent, un homme est assis dans le fauteuil de Maire de la commune la plus prestigieuse de Côte d’Ivoire parce que Bendjo, son mentor, a été miraculeusement disqualifié.

"Jacques Ehouo va avoir du pain sur la planche après le retour de son ancien boss"

C est vrai, Jacques Ehouo a été soutenu par Akossi Bendjo pour prendre la relève, mais depuis, les relations entre les deux hommes se sont refroidies. Un fait révélateur : pendant les élections législatives dernières, Noël Bendjo n’a aucunement apporté son soutien à son ex filleul. Les raisons de ce désamour : l’ingratitude du jeune Maire vis à vis de son prédécesseur. C’est du moins ce que lui reprochent les proches de NAB. Quoi qu il en soit, Jacques Ehouo va avoir du pain sur la planche après le retour de son ancien boss.

Le jeune maire a tenté ces deux dernières années d’effacer Bendjo dans la commune du Plateau et auprès de la tribu dont ils sont tous deux originaires : les Ebriés, propriétaires terriens d’Abidjan. Il a été accusé d'avoir flirté avec le RHDP et n’a jamais été capable de le démentir...une chose est claire, c’ est qu’ il s’est démarqué de son mentor et ce dernier pourrait bien le lui faire payer une fois de retour au pays. Si Bendjo arrive à retrouver son influence d’antan, au PDCI et aussi dans la commune qu’ il a dirigé pendant 18 ans, il fera forcément de l’ombre à celui qui fut son plus proche lieutenant.

Alors quand on regarde la manière dont les relations entre les deux hommes se sont dégradées en deux ans, on se demande bien ce qu’ il arrivera. Pour illustrer le malaise, la presse a plusieurs fois fait état de ce que plusieurs actuels conseillers municipaux proches de l’ancien Maire sont profondément mécontents de la gestion d’Ehouo qui les a totalement mis à l’écart. Si nous voyons mal M. Bendjo revenir, à son âge, discuter la mairie avec son ancien collaborateur, il pourrait cependant peser en sa défaveur dans la balance, surtout quand on sait que Ouattara Dramane a fait une brillante sortie après sa défaite aux législatives dernières et pourrait être un candidat très redoutable en 2023 pour la Mairie.

Si Jacques Ehouo n’a plus le soutien de Bendjo et qu il faut face à un Fabrice Sawagnon plus aguerri et plus expérimenté sur la commune, ou encore comme cela se raconte de plus en plus, s’il sort des rangs du PDCI même, un candidat capable de lui faire face, l’actuel maire risque de regretter d’être en de mauvais termes avec l’ancien.

Une analyse de Franck Geoffroy Kouassi, sympathisant PDCI de la diaspora.