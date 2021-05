Raffinerie Dangote: L'État nigérian négocie son entrée dans le capital

Nigeria - La NNPC est actionnaire de choix de la raffinerie Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique qui poursuit son irrésistible ascension.

Raffinerie Dangote: Plus de 15 milliards de dollars d’investissements

La raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote devrait bientôt accueillir à son tour de table un actionnaire de choix ! La Nigerian National Petroleum Company (NNPC), l’entreprise publique pétrolière du Nigeria.

Dotée d’une capacité de 650 000 barils par jour, l’infrastructure pétrolière du puissant homme d’affaire contribuera à donner à la NNPC l’envergure d’une compagnie pétrolière d‘État de classe mondiale.

Située à l’est de Lagos, la raffinerie Dangote, le projet le plus ambitieux en cours en Afrique, a mobilisé plus de 15 milliards de dollars d’investissement: 10 milliards minimum pour une raffinerie de pétrole, une usine de fertilisants estimée à 3 milliards et des kilomètres de pipelines de 2,5 milliards.

C’est sur les installations de cette immense raffinerie que le « prince de Kano » n’hésite pas, en des occasions, à emmener ses hôtes en visite à Lekki, là où son royaume devient empire.

Les ambitions de la NNPC

Premier producteur de pétrole sur le continent, le Nigeria ambitionne de devenir le premier fournisseur de carburant d’Afrique de l’Ouest. Pour y parvenir, la NNPC prévoit de s’associer à la raffinerie Dangote.

L’homme le plus riche du continent (sa fortune est estimée en 2019 à 16,7 milliards de dollars par Bloomberg, à 10,3 milliards par Forbes) est un personnage complexe et ambivalent.

À la fois héros de toute l’Afrique et homme d’affaires impitoyable, « fils de » et self-made-man, grand avocat de l’ouverture des marchés africains à son ciment et opposant inlassable à la concurrence au Nigeria, philanthrope et économe, promoteur de la fierté africaine en quête de reconnaissance du business mondialisé, le nigérian Aliko Dangote domine ce classement des plus grosses fortunes d’Afrique depuis dix ans.

Le Nigeria compte quatre raffineries qui sont toutes gérées par la NNPC. Celle de Dangote sera la toute première privée du pays.