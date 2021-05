Tidjane Thiam nommé Président de Rwanda Financial Limited (RFL)

En voyage au Rwanda en compagnie d’Emmanuel Macron, l’Ivoirien Tidjane Thiam a arraché un important poste financier au pays de Paul Kagamé. L’Ivoirien a été nommé Président de Rwanda Financial Limited, une importante plateforme financière en Afrique.

« Négligé » en Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam met la finance mondiale à ses pieds

On n’est jamais prophète chez soi. Cette maxime est d’autant plus fondée qu’un illustre fils de la Côte d’Ivoire continue de vendre son expertise financière à d’autres États, alors que son pays d’origine tarde à lui tendre une véritable perche.

Tidjane Thiam, car c’est de lui qu’il s’agit, faisait en effet partie de la délégation du président Emmanuel Macron au cours de son très politique et diplomatique voyage au pays des mille collines. À côté de tout le cérémoniel qui y a eu lieu entre la délégation française et les autorités rwandaises, le Président Paul Kagamé en tête, l’ancien ministre ivoirien du Plan a bien tenu sa place.

À propos, l’ancien patron de Crédit Suisse s’est vu remettre les clés du Centre financier international de Kigali à la suite de sa nomination en qualité de Président de Rwanda Financial Limited (RFL).

« L’objectif affiché de Paul Kagamé et du gouvernement rwandais, en plaçant ce puissant et ambitieux instrument sous la coupole de Tidjane Thiam, est de faire de Kigali une des places financières les plus fortes du continent », peut-on lire sur la page Facebook de l’un des nouveaux collaborateurs de l’Ivoirien.

Démissionnaire de Crédit Suisse, le 13 février 2020, Tidjane Thiam n’avait pas mis du temps à décrocher le très convoité poste d’Administrateur dans le Groupe Kéring, numéro 3 mondial du luxe. Manifestant un temps des velléités de candidature à l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire, l’ancien ministre ivoirien de la Planification a finalement jeté l’éponge. Proposé par le Président Macron en qualité de ministre de l’Économie et des Finances, Thiam n’a également pas intégré le gouvernement français. N’empêche que l’aura du Polytechnicien continue de planer sur la finance mondiale, avec à la clé de très hautes responsabilités.

Notons par ailleurs que, lors de son passage en France, à l’occasion du Sommet sur le financement des économies africaines, Alassane Ouattara a reçu son compatriote Tidjane Thiam.