Côte d'Ivoire : Guillaume Soro célèbre les mères ivoiriennes

En Côte d'Ivoire, la fête des mères est célébrée le dimanche 30 mai 2021. À cette occasion, Guillaume Kigabfori Soro, en exil dans l'hexagone, a adressé un message aux mamans ivoiriennes.

Le message de Guillaume Soro aux mères de Côte d'Ivoire

Dimanche 30 mai 2021, la Côte d'Ivoire est aux couleurs de la fête des mères. Depuis son lieu d'exil, Guillaume Soro n'a pas voulu manquer cette occasion de témoigner son admiration et son amour pour les mères ivoiriennes. "Aujourd’hui, c’est la fête des mères ! Avec émotion et une filiale dévotion, je voudrais saisir ce jour particulier, pour rendre hommage aux femmes du monde, sans qui le monde ne serait qu’un désert, et l’existence bien fade", a écrit l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sur sa page Facebook.

Pour Guillaume Soro, il ne fait aucun doute, les mères ivoiriennes "sont le sel de la terre et notre pain de vie", car "par leur amour inconditionnel, leur patience, leur dévouement, leur force morale, même dans les pires moments, leur tolérance naturelle, elles constituent le ciment de nos sociétés et le limon de la terre".

L'ex-député de Ferké a également exprimé toute sa fierté d'être le fils de toutes les mères de Côte d'Ivoire. "Je veux partager avec vous ma conviction que notre jeune Nation, grâce à vous, réussira à surmonter ses divisions, à panser ses blessures et à se reconstruire harmonieusement. Continuez d’illuminer nos chemins et à nous enseigner l’importance de la vie humaine, de la justice et de l’amour du prochain", a-t-il conclu.

À l'instar du fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS), plusieurs personnalités ivoiriennes ont célébré les mères ivoiriennes. C'est le cas de Patrick Achi. "A toutes les mères de Côte d'Ivoire. Vous êtes notre force et notre sagesse. Bonne fête à toutes nos mamans !", a écrit le Premier ministre ivoirien sur son compte Twitter.