Fête des mères: Philip Kla "gâte" les femmes de l' UJOCCI

Le président de l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (UJOCCI), Philip Kla, a offert vendredi, à l’occasion de la soirée de récompenses du concours Lydia Ludic Talents, plusieurs complets de pagnes aux femmes journalistes membres de l’union, en prélude à la célébration de la fête des mères.

Fête des mères : Le président Philip Kla honore les femmes de l'UJOCCI

Ce sont au total quinze (15) femmes journalistes culturels membres de l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire, qui ont été sélectionnées pour bénéficier des dons du président Philip Kla. Ce sont entre autres Michelle Mambo, Brigitte Guirathé, Solange Aralamon, Marlyse Konan, Yolande Jakin Sita Soro, Mariana Traoré, Anzatta Ouattara.

À en croire le donateur, c’est une façon pour lui de souhaiter la bonne fête des mères aux femmes journalistes culturels membres de l’Union. Il a par ailleurs indiqué que le métier de journaliste culturel ayant des exigences particulières, il se devait d’encourager ces femmes qui bravent les difficultés et autres obstacles pour mettre à la disposition des lecteurs, internautes et téléspectateurs l’information utile.

Il a donc salué leur bravoure et leurs mérites tout en invitant d’autres femmes à s’intéresser à la corporation. Car, dira-t-il, le métier de journaliste culturel est très passionnant. En retour, les récipiendaires ont salué le geste du président non sans lui témoigner leur reconnaissance et gratitude pour son altruisme.

Depuis son élection à la présidence de l’UJOCCI, le président Philip Kla ne cesse de multiplier les actions sociales à l’endroit des membres de son union. L’orphelin de mère depuis septembre 2020, avait entrepris une vaste action de solidarité à l’endroit des journalistes culturels de Côte d’Ivoire entre avril et mai 2020 au plus fort de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus.

Avec son bureau, il avait offert des kits alimentaires, sanitaires et hygiéniques à une centaine de membres de son Union.

Sercom UJOCCI