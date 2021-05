Eric Samson, nouveau directeur général de Solibra Côte d'Ivoire

Francis Batista passe la main à Eric Samson, désigné nouveau directeur général de Solibra Côte d'Ivoire (Société de limonaderies et de brasseries d’Afrique), a-t-on appris ce lundi 31 mai 2021.

Eric Samson, un ingénieur de l’AgroParisTech aux commandes de Solibra

Le brasseur Solibra du Groupe Castel est désormais aux ordres d'un nouveau directeur général nommé Eric Samson, a annoncé ce lundi le site Sika Finance.

Au moment de sa nomination, cet ingénieur agroalimentaire débauché chez B.Braun France, filiale du groupe allemand spécialisé dans l’Industrie pharmaceutique et médicale, Eric Samson occupait le poste de vice-président sénior des opérations depuis 2016.

Le nouveau patron de la Société de limonaderies et de brasseries d’Afrique en Côte d'Ivoire a travaillé pendant plus de 20 ans pour le groupe français Danone spécialisé dans l’agroalimentaire. Il a intégré la firme en 1991 en qualité de “performance manager” avant de gravir les échelons. L’homme est diplômé de l’AgroParisTech et de l'ENSCBP de Bordeaux.

Solibra, un pilier du tissu industriel ivoirien

Cette nomination intervient alors que le Fonds Pierre Castel et les universités d’Agronomie de Bordeaux, Dschang au Cameroun et Yamoussoukro en Côte d’ivoire, ont signé le 18 Janvier 2021 un accord de création d’une Chaire Pierre Castel, ayant vocation à soutenir des projets liés à la production de produits et services liés à l’alimentation.

Solibra, qui contrôlait 90 % du marché de la bière dont 70 % avec la Bock, est bousculée depuis l’arrivée, fin 2016, de Heineken, qui a fondé Brassivoire en coentreprise avec le distributeur franco-japonais CFAO.

Cependant Solibra demeure un pilier du tissu industriel ivoirien avec un impact important sur l’économie locale. Son rayonnement se ressent à plusieurs niveaux. Premièrement la création d’emplois directs et indirects : Solibra emploie près de 3000 personnes.

Deuxièmement, au niveau du développement des PME. La bonne santé financière et commerciale se transmet à l’ensemble de ses partenaires. Notamment le réseau de distribution, les fabricants d’étiquettes, les fabricants de capsules, les fabricants de supports publicitaires, les entreprises de services de logistiques et de transports, et j’en passe.

Depuis 2010, Solibra Côte d'Ivoire, en partenariat avec PKL (Protein Kissié-La), une PME ivoirienne qui fournit 30% de ses besoins en Gritz de Maïs, est accompagnée par plusieurs centaines de paysans ivoirien qui reçoivent des gains qui leur permettent d'avoir une vie décente.

Solibra est au cœur d’un écosystème qui contribue au dynamisme économique de la Côte d’Ivoire.