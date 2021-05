Me Gbougnon clashe sévèrement le cyberactiviste Chris Yapi

Invité spécial d'Afrique-sur-7, Me Jean Serge Gbougnon n'a pas manqué de lancer de sévères piques à Chris Yapi. Pour l'avocat de Charles Blé Goudé, ce célèbre cyberactiviste, qui poste de régulières vidéos sur des personnalités ivoiriennes, n'est pas intelligent.

Me Gbougnon Jean Serge « très cinglant » contre Chris Yapi

Chris Yapi cristallise, ces dernières années, l'attention des internautes et autres observateurs du paysage politique ivoirien. Et ce, dans la mesure où les révélations de cet avatar sur les coulisses de la République et les secrets d'État font frémir dans le dos. Avec pour signature « Chris Yapi ne ment pas ». Vrai ou faux ? À chacun de se faire sa propre opinion sur ce que ce cyberactiviste poste sur ses différentes plateformes des réseaux sociaux.

Quoi qu'il en soit, bon nombre d'internautes n'ont pas manqué de prendre à défaut ce « Colombo à l'ivoirienne », et l'ont appelé à rectifier le tir sur leur compte. Charles Blé Goudé, ancien leader des jeunes patriotes, s'est vu heurté à deux reprises par l'activiste. Chris Yapi indiquait dans un premier temps que l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo était dans un deal avec le camp du président Alassane Ouattara pour entrer dans le gouvernement Patrick Achi.

La réplique de l'ancien Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (CPI) ne s'est pas fait attendre. Démentant cette « intox », Charles Blé Goudé a appelé son contradicteur à signer désormais : « Chris Yapi ment toujours ». Dans une nouvelle vidéo, l'avatar a déclaré que le pouvoir ivoirien a refusé « passeport diplomatique » à CBG. Autre « information » démentie par Dr Saraka Patrice, Secrétaire général du Cojep.

De passage dans les studios d'Afrique-sur-7, Me Jean Serge Gbougnon est revenu à la charge pour critiquer de façon très virulente, les sorties de Chris Yapi. « Déjà, je vais être très cinglant », a lancé d'entrée l'avocat de Charles Blé Goudé, avant d'ajouter : « Je commente très rarement les propos et les opinions des gens que je trouve inintelligents... Je ne suis pas très porté sur les réseaux sociaux, mais le monsieur dont vous parlez, je ne sais pas c'est qui. Ses propos ne m'intéressent en rien du tout. »

Poursuivant sur ce ton, l'avocat s'est voulu on ne peut plus clair : « Je ne lis même pas les vidéos de Chris Yapi... J'ai trop de préoccupation par rapport à mes clients, par rapport à autre chose. Donc je ne sais pas quel temps j'aurais pour m'arrêter pour regarder les vidéos de Chris Yapi ou je ne sais qui. »

Voilà donc qui est clair. Devrait-on s’attendre à une réaction de Chris Yapi, selon le mode opératoire auquel il a habitué ses followers ? Une réponse affirmative à cette interrogation n’est pas exclue.