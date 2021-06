Covid-19: Les praticiens de la médecine traditionnelle dans la recherche

Covid-19 - Les praticiens de la médecine traditionnelle africaine entendent jouer leur partition dans la recherche d'un traitement durable contre la pandemie à coronavirus. Des scientifiques et universitaires en Côte d'Ivoire testent des solutions médicinales envoyées par les tradipraticiens du pays.

Les acteurs de la médecine traditionnelle: “Il faut que l’Etat finance nos recherches”

La pandémie du Covid-19 a donné lieu à une nouvelle collaboration en Côte d'Ivoire. En effet, le jeudi 27 mai 2021, s’est tenue à Cocody Angré au nord d’Abidjan, une conférence de presse pour exposer les remèdes à base de plantes qui s’avèrent efficaces dans le traitement de la Covid-19. Ces bons résultats de la médecine traditionnelle ont été présentés par la Fédération des Tradipraticiens de santé et des Naturothérapeutes de Côte d'Ivoire (FTSN-CI).

Réunis au siège de la faîtière à Abidjan, les praticiens de la médecine traditionnelle qui ne prétendent avoir trouvé pour le moment un médicament pour soigner ou prévenir la Covid-19, se félicitent de trouvailles de médicaments améliorés capables de booster l'immunité des patients et aider les malades à “guérir".

Pour Kouayé Gueu Didier, président de la FTSN-CI, son organisation se tient disponible pour apporter son appui et son expertise avérée à l’Etat de Côte d'Ivoire, dans la lutte contre cette pandémie qui tue par milliers l’humanité non sans plonger l'économie mondiale dans le désaroi le plus absolu.

“Les praticiens de toutes les contrées de Côte d'Ivoire sont prêts à apporter leur contribution. On fera appel à toutes nos forces vives pour combattre cette maladie”, a-t-il indiqué.

“Comme un seul homme, l'ensemble des tradipraticiens demandent au gouvernement de nous impliquer de façon hâtive et active dans le processus de recherche contre cette pandémie. Nous sommes bien constitués pour bénéficier de l’Etat des moyens pour financer nos recherches. On donnera certainement des résultats satisfaisants”, promet Kouayé Gueu Didier.

Selon lui, là où s'arrête la médecine dite moderne, intervient la médecine traditionnelle.

Pharmacopée: Problématique des remèdes traditionnels dans l'espace public

A l’instar des praticiens ivoiriens, plusieurs traitements à base de plantes sont proposés par la pharmacopée africaine. Parmi elles, le Covid Organics expérimenté à Madagascar, la Fagaricine au Gabon et le remède de Monseigneur Kleda au Cameroun. Même si l'efficacité de ces "remèdes" à base de plantes, reste à être scientifiquement prouvée, pour les médecins traditionnels africains, avant d'être écouté et entendu dans le monde, “il faut que nous-mêmes africains croyons en nous-mêmes”.

La pharmacopée pose ainsi le débat sur les remèdes traditionnels dans l'espace public. Quel est le rôle et la place de la médecine traditionnelle africaine dans ce combat mondial contre le nouveau coronavirus et particulièrement dans la communauté scientifique?

La médecine traditionnelle, souvent négligée par les Etats, est utilisée par une grande partie de la population africaine. Le secteur est souvent désorganisé, laissant la porte ouverte aux charlatans. Ces derniers sont d'ailleurs le principal mal dont souffre ce milieu.