Zouglou : Le groupe Voix des anges (VDA) déçu d'Asalfo, la raison

Les membres du groupe Zouglou, Voix des anges ou encore VDA disent être déçus de leur aîné, Asalfo. Ces zougloumen, revélés par leur chanson en hommage à Dezy Champion, expliquent les raisons de leur colère contre le patron des Gaou magiciens.

Le groupe VDA pas content d'Asalfo

Invités récemment à l'émission Peopl'Emik, diffusée sur la troisième chaîne nationale, les membres du groupe Voix des anges ou encore VDA, se sont prononcé sur leurs rapports avec certains de leurs devanciers dans le mouvement Zouglou, dont le lead vocal du groupe Magic system, Traoré Salif dit Asalfo. Jim, le lead vocal du groupe, n'est pas passé par quatre chemins pour afficher sa déception vis-à-vis du promoteur du Femua .

En effet, Jim a d'abord affirmé qu'ils ont répondu par l'affirmative à toutes les sollicitations de leur aîné, Asalfo.

"Quand il a eu besoin du groupe VDA par rapport aux activités de la Fondation qu'il dirige, il nous a toujours associé. Mais au-delà de ça, je pense que VDA est allé au-delà de ce qui nous lie pour mener certaines actions volontaires. Lors de l'UE MAGIC TOUR, nous avons signé pour 3 villes (Bonon, Bouaflé et Daloa). Mais, nous avons décidé volontiers d'aller apporter notre soutien au grand frère A'SALFO lors de l'apothéose à l'intérieur du pays, qui devait se faire à Abengourou, à nos frais, ainsi que pour l'apothéose qui devait se faire à Abidjan du côté de Yopougon Figayo, où nous avons donné une prestation gratuitement", a-t-il indiqué.

Puis, il ajoute : "Un jour, on jouait à un mariage quand on a découvert notre grand frère là-bas, qui nous a dit qu'il a besoin qu'on l'accompagne à Bouaké pour une activité dont il est le parrain, sur le champs, on lui a dit que ça sera un peu difficile pour nous, vu qu'on avait un engagement. Il a insisté et nous avons répondu à son appel."

Cependant, Jim informe les mélomanes qu'Asalfo a eu la sourde oreille lorsqu'ils l'ont sollicité pour la réussite de leur concert. ''Un jour, à son bureau, on lui a demandé d'étudier notre projet par rapport à l'organisation de notre concert... Ils ne nous ont pas vite fait un retour malgré le fait que je les ai relancé plusieurs fois... Ce que nous lui reprochons est que lors de notre concert, le 14 février 2021, nous ne l'avons pas vu. Il ne nous a pas accompagnés. Parce que je regarde tout ce que nous avons fait pour lui, la seule récompense qu'on attendait de lui, c'était d'être présent à notre concert", a déploré Jim.