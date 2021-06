Arrivée en Côte d'Ivoire de Franck Riester, tout sur son agenda fourni

Le ministre Franck Riester est annoncé à Abidjan, les 2, 3 et 4 juin prochains. Le ministre délégué de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité se rendra dans la capitale économique ivoirienne dans l'optique, entre autres, de promouvoir les financements français du secteur privé ivoirien à travers l’initiative Choose Africa.

Franck Riester à Abidjan à la suite de son collègue Bruno Le Maire

Un mois après le passage à Abidjan de Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie et des Finances, son collègue du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, délégué au Commerce extérieur et de l'Attractivité, Franck Riester, est également annoncé sur les rives de la lagune Ébrié. Le ministre délégué auprès du chef de la diplomatie africaine, Jean-Yves Le Drian, sera en effet accompagné d'une forte délégation d’entreprises françaises.

Ce déplacement dans la capitale ivoirienne du membre du gouvernement Castex est d'autant plus opportun, que la Côte d'Ivoire est le premier partenaire commercial de la France au sein de la zone Franc CFA et un acteur essentiel de la stratégie du Président Emmanuel Macron pour le renouveau du partenariat entre l’Afrique et la France.

Aussi, le ministre français s'attèlera à renforcer davantage les liens entre les secteurs privés français et ivoiriens, à travers sa participation à « Inspire & Connect » Africa, un évènement organisé par Bpifrance. Franck Riester s'entretiendra par ailleurs avec des membres du gouvernement ivoirien et des entrepreneurs ivoiriens.

Programme complet de la visite de Franck Riester à Abidjan