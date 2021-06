Deuil : Décès d'un proche de Blaise Compaoré, ce mardi à Abidjan

Assimi Kouanda, proche collaborateur du président Blaise Compaoré, est décédé, mardi 1er juin 2021, informe une source proche de l' ancien président du Burkina Faso.

Côte d'Ivoire : Assimi Kouanda, proche de Blaise Compaoré est mort

C'est un sérieux coup dur pour Blaise Compaoré, l'ex-chef d' Etat burkinabè en exil à Abidjan, depuis l'insurrection populaire de 2014. Assimi Kouanda, son ancien directeur de cabinet et ex-secrétaire exécutif national du CDP, l'ancien parti au pouvoir est décédé, ce mardi à Abidjan. Selon nos sources, l'ancien ministre d' Etat, victime d'un malaise aurait succombé quelques heures plus tard après son hospitalisation dans une clinique de la capitale économique ivoirienne.

À 65 ans, cet historien de formation, s'est après la chute du régime de Blaise Compaoré, consacré à la lecture et à l’écriture de livres sur l’histoire politique récente du Burkina, sur l’islam en Afrique de l’Ouest et sur la laïcité dans son pays. Ex-directeur de cabinet de Compaoré, Assimi Kouanda a gardé de bonnes relations avec l’ancien président, qu’il voyait régulièrement dans la capitale économique ivoirienne, après l'insurrection populaire qui a conduit à la chute du régime de l'ex-président.

Qui est Assimi Kouanda, ex-directeur de cabinet de Blaise Compaoré

Enseignant à l’université de Ouagadougou dès 1984, Kouanda sera assistant au département histoire et archéologie et, en 1989, sera inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître assistant avant d’être nommé chef du département histoire et archéologie, vice-doyen des affaires académiques de la faculté des langues, des arts, des sciences humaines et sociales de l’université de Ouagadougou.

Dans le même temps, il s’investit dans l’action politique locale. Il sera maire de la commune de Nongr-Maasom, à Ouagadougou, de 1989 à 1991 ; par la suite, de 1995 à 2000, il sera conseiller municipal dans la capitale. Rien d’essentiel, cependant, politiquement. Son aventure auprès de Blaise Compaoré et du CDP, commence réellement, à compter du 5 mars 2004. Éminent spécialiste des études arabo-musulmanes va être nommé ambassadeur à Rabat, au Maroc.

Jusqu’au moment où il sera appelé à prendre la suite de Yéro Boly à la direction du cabinet du Président du Faso, avec rang de ministre. Nous sommes le 5 mars 2004. En 2010, il va être nommé directeur de campagne du candidat Blaise Compaoré à la présidentielle de la fin de l’année en remplacement de Salifou Diallo .