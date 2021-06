Côte d’Ivoire: Goun Germain François, nouveau Préfet d'Abidjan

Goun Germain François, Administrateur civil hors grade, est le nouveau Préfet d' Abidjan. Il a été nommé en remplacement de Bamba Souleymane décédé subitement en avril dernier des suites de la Covid-19.

Anciennement préfet de la région du Kabadougou, le Préfet hors grade, Goun Germain François a été promu mardi, préfet de la Région d' Abidjan. Cet administrateur émérite remplace à ce poste feu Bamba Souleymane. Il avait occupé entre le 3 février 2017 et le 31 mai 2021, les fonctions de préfet du département d' Odiénné, dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Il est sorti de l’ENA en 1982 après un passage à l’Université Félix Houphouët-Boigny couronné par une licence en droit et à l’Institut international d’administration publique de Paris et aussi de Bordeaux. Chevalier de l’Ordre national de Côte d’Ivoire et Officier dans l’Ordre du mérite de l’Education nationale, le nouveau préfet d’Abidjan est aguerri dans le règlement des conflits et la promotion de la paix.

Ses études secondaires, il les a réalisées à Korhogo où il obtint son baccalauréat (série A) au lycée Houphouët-Boigny. Titulaire d'une licence de droit obtenue à l' Université d' Abidjan, Goun Germain François sera admis à l' Ena avant d'en ressortir quelques années plus tard, plus exactement en 1982. Depuis ses différentes prises de fonction, il a servi dans plusieurs villes dont Bouaké, Sakassou et Bondoukou, Odiénné et Abidjan, depuis mardi 1er juin 2021.

Goun François est le troisième administrateur civil nommé à la tête de la préfecture d' Abidjan, en l'espace de trois ans. Vincent Toh Bi Irié, actuel président de l' ONG Aube nouvelle, avait occupé avant lui ce fauteuil, de juillet 2018 jusqu'à sa démission surprise, le 20 août 2020, dans un contexte socio-politique marqué par des violences électorales.