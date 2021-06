L'ambassade du Niger en CI dément l'exécution d'Africains à Niamey

Dans un communiqué officiel, l'ambassade du Niger en Côte d'Ivoire a apporté un démenti formel sur une vidéo montrant des Nigériens exécutant des migrants maliens, guinéens et ivoiriens.

Niger : Les autorités démentent l'exaction d'étrangers sur le sol nigérien

Mercredi 19 mai 2021, des ressortissants du Niger vivant en Côte d'Ivoire ont subi des violences de la part de certains Ivoiriens. Tout est parti à la suite d'une vidéo présentant des Nigériens en train de battre des Ivoiriens sur le sol nigérien. En réalité, il en était rien. D'ailleurs, l'auteure de ladite vidéo, Fofana Nawa, propriétaire de la page Facebook "Succès" a été interpellée puis condamnée à cinq ans de prison.

Selon le bilan établi par le Conseil national de sécurité (CNS), on dénombre un Nigérien tué, 51 commerces pillés et 22 autres incendiés, 14 véhicules saccagés et 21 millions de francs CFA emportés. De l'autre côté, le ministère nigérien des Affaires étrangères note 39 blessés et 290 personnes réfugiés dont 148 à l'ambassade, 39 à la brigade de gendarmerie d'Abobo et 103 à la Préfecture de Police d'Abidjan.

Seulement moins d'un mois après cette affaire, une autre vidéo circule sur les réseaux sociaux laissant croire que des migrants maliens, guinéens et ivoiriens sont horriblement exécutés au Niger. L'ambassade du Niger en Côte d'Ivoire a vite fait de monter au créneau pour démentir l'information. Elle a tenu à apporter un démenti formel "sur les commentaires visant à attribuer cette vidéo à des personnes de nationalité nigérienne tout en dénonçant les auteurs de ces fausses informations qui mettent en danger la sécurité des ressortissants nigériens vivant en Côte d'Ivoire et leurs biens".

Par ailleurs, l'ambassade nigérienne rassure les populations ivoiriennes que toutes les personnes étrangères résidant ou de passage au Niger sont convenablement traités dans le respect des droits humains et conventions régionales et internationales.