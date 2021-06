People: Emma Lohoues très en colère, les raisons

La jeune et belle actrice ivoirienne Emma Lohoues, en colère, a craché ses vérités, dans un message posté sur sa page Facebook. Ce qu'il s'est passé.

Qui a énervé la belle Emma Lohoues ?

La jeune et belle actrice ivoirienne Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, l'actrice lance par moments des castings afin de recruter de jeunes filles à qui elle offre du boulot.

Dans une récente sortie sur la toile, Emma Lohoues indiquait qu'elle a eu à travailler dur pour se faire une place au soleil. ''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons...Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait...Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', a-t-elle conseillé.

Aujourd'hui citée parmi les icônes de la gent féminine en Afrique, Emma Lohoues n'échappe pas aux usurpateurs d'identité. En effet, des individus aux intentions douteuses, se font passer pour elle, en créant de faux comptes sur les réseaux sociaux, afin d'extorquer de l'argent à ses fans.

Une situation qui n'a que trop duré et qui a fini par mettre Emma Lolo dans tous ses états. Dans un message posté sur sa page Facebook, elle a d'abord craché ses vérités à toutes les personnes qui sont tombées dans le panneau de ces faussaires.

'' Ça là je vous ai déjà dit que c’était un Imbécile heureux derrière le WhatsApp mais comme c’est pas bonne chose là, vous êtes en mode c’est moi forcé oh …. je ne comprends pas comment vous pouvez tomber dans des bêtises pareilles ; vous êtes terribles hein, j’ai porte-monnaie magique ou bien?? Sciencez tchai !!! J’espère qu’avec le langage familier-là, le message va enfin passer!'', a-t-elle indiqué avant de mettre en garde le faussaire en question.

'' Maintenant champion si tu continues la prison va te biper manciiiii…’’, a-t-elle prévenu.