Magic System met le feu au Parlement du rire, avec "Magic in the air"

Le groupe Magic System s'est invité au Parlement du Rire, et c'était du véritable délire au Palais de la Culture d'Abidjan. Mamane, Charlotte N'Tamack, Gohou Michel et Digbeu Cravate, ainsi que les autres parlementaires étaient tous en extase au rythme du tube « Magic in the air ».

A'Salfo (Magic System), son message de paix au Parlement du rire

Le « Parlement du rire » s'est imposé au file des années comme un programme phare de la chaine de télévision française Canal+ Afrique. Cette émission humoristique pilotée de main de maître par l'humoriste nigérien, Mamane, de son vrai nom Mohamed Mustapha. De nombreuses personnalités de renom et autres humoristes africains et venus d'autres horizons se succèdent dans cette émission hebdomadaire qui gagne de plus en plus en audimat.

À la suite de l'ancien footballeur ivoirien, Didier Drogba, et bien d'autres sommités africaines, c'est au tour d'A'Salfo, Tino, Manadja et Goudé, le quatuor du groupe zouglou Magic System de faire une « intrusion » dans le Parlement du rire.

Annoncé par l’huissier Willy Dombo, les Gaou magiciens ont, tout d'abord, entonné a capella le titre à succès mondial, « premier Gaou » pour chauffer, dans un premier temps, la salle. L'adrénaline est davantage montée pour atteindre l'extase lorsque le tube à succès « Magic in the air » a été lancé par le Disc Jockey. Toute la salle était alors debout, mains en l'air, et reprenant en choeur : « Feel the magic in the air, allez allez allez, levez les mains en l'air, allez, allez, allez…"

Le président du Parlement du rire, ses trois vice-présidents, ainsi que les autres parlementaires (humoristes), ont rejoint, sur la scène, les quatre garçons venus d'Anoumabo, pour continuer le show. pas de danse, selfies et autres grimaces ont bien meublé cette petite fête improvisée, au grand bonheur des téléspectateurs, ainsi que le témoignent les 9,5 likes, 203 commentaires et 588 partages sur la page Facebook du parlement du Rire, lorsque nous mettions cet article sous presse. Avec pour commentaire : « Quand les Magic System sont au Parlement du rire, la magie est dans l'air. »

Au terme de sa chanson, Traoré Salif alias A'Salfo, leader du groupe Magic System, a lancé ce message : « La paix dans vos foyers, la paix dans vos coeurs, la paix dans vos vies, la paix dans notre pays. »