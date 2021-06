Didier Drogba reçoit une importante distinction avant l'élection à la FIF

L'icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba, a été honoré, ce jeudi 3 juin 2021, par une prestigieuse université internationale basée à Abidjan.

Ce qui est arrivé à Didier Drogba ce jeudi à Abidjan

Après sa riche et brillante carrière de footballeur professionnel de haut niveau, les distinctions et autres titres honorifiques ne font que pleuvoir sur l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba. En septembre 2020, il était choisi comme le récipiendaire du Prix du président de l'UEFA 2020 (Union des associations européennes de football), qui l’a distingué pour son « engagement envers l'excellence sur et en dehors du terrain ». Ce prix récompense également les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires.

Le patron du football européen a ouvertement affiché son admiration pour le désir de Drogba, d'aider à améliorer la vie des enfants des pays en développement après sa retraite. «Didier est un héros pour des millions de fans de football pour ses réalisations tout au long de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader - un pionnier. Je me souviendrai de lui comme d'un joueur pour son talent, sa force et son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussir - un trait qui est tout aussi présent dans son désir d'aider les autres en dehors du terrain de jeu », avait déclaré Aleksander Čeferin.

En novembre 2020, l’ancien buteur ivoirien a reçu une autre distinction à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Didier Drogba a également reçu ‘’la médaille de la première ligne de défense’’ pour son engagement et son soutien dans la campagne ‘’Be Fit, Be Safe’’, qui est une initiative de Dubaï Sports Council dont la mission est d’aider les gens à renforcer leur système immunitaire par la pratique de l’exercice à la maison.

Ce jeudi 3 juin 2021 à l’Hôtel Belle Côte dans la commune de Cocody, Didier Drogba a reçu une autre distinction au plan local. Il a, en effet, été fait Docteur Honoris causa de l’établissement RUSTA ( Réseau des Universités des Sciences et Technologies d'Afrique ). Ce grade constitue la plus haute distinction honorifique accordé par le Rusta afin de reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans les principaux domaines de l'activité humaine. A noter que Didier Drogba est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) qui pourrait avoir lieu d'ici fin décembre 2021.