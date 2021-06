Des scouts catholiques mettent de l'ordre au CHR d' Agboville chez Dimba

En vue de maintenir la propreté au sein du Centre hospitalier régional (CHR) d’ Agboville, la direction de cette structure a initié, le mercredi 02 juin 2021, une opération "Coup de balai" en collaboration avec les scouts catholiques de la ville.

​Agboville: Une opération "Coup de balai" lancée au CHR par les scouts catholiques

« Cette initiative s’inscrit dans la vision du ministre de la Santé. Vision qui s’appuie essentiellement sur 2 axes. À savoir : le bon accueil des usages et l’amélioration de l’hygiène en milieu hospitalier », a indiqué Boniface Koua Koffi, directeur du CHR d’ Agboville. L’opération menée par des bénévoles, a consisté à débarrasser le centre de santé de tas d’immondices, des herbes et de toutes sortes d’objets qui jonchent les alentours des bâtiments. « Dans notre planification, après le passage des scouts, pour maintenir toujours l’hygiène au sein de notre établissement, d’autres organisations seront aussi sollicitées dans ce sens. Il faut préciser que chaque 3 mois, nous faisons un grand lavage au sein de l’hôpital, c’est-à-dire tous les services reçoivent un nettoyage », a fait savoir le premier responsable du centre hospitalier régional du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa.

N’Guia Menet Stanislas, président des scouts catholiques d’ Agboville, a, quant à lui, souligné que cette action citoyenne répond à la principale mission de son organisation. « Nous avons répondu à l’appel du directeur de l’hôpital parce que le service et l’ordre font partie intégrante de nos vertus en tant que scouts. Nous faisons du bénévolat et donc à chaque fois que nous sommes sollicités, nous venons apporter notre soutien à l’image du chemin tracé par le fondateur Robert Baden-Powell », a-t-il rappelé.

Créé en 1962, le CHR d’ Agboville est l’hôpital de référence de la région sanitaire de l’Agnéby-Tiassa. Il couvre 03 districts sanitaires, notamment : Agboville, Tiassalé et Sikensi. Dispenser les soins curatifs ; assurer les soins préventifs et promotionnels et former le personnel et les étudiants évoluant dans le domaine sanitaire sont les principaux objectifs assignés à cet établissement dont est originaire l’actuel ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Tizié T.

Correspondant régional