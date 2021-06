Arts et culture: Prof Lou Bamba plaide pour un festival national

Prof Lou Bamba Mathieu, Commissaire général du Festival Tonkpi Nihidaley, partage sa vision de la promotion des Arts vivants et de la Culture comme identité culturelle ivoirienne, dans une interview accordée à L'Arc-en-ciel.

Festival / Prof Lou Bamba Mathieu: "Etudier les faits de chez nous pour rendre la connaissance endogène"

Du 08 au 12 décembre 2021, se déroulera à MAN la 4e édition du festival des Arts et de la Culture DAN dénommé le « Festival Tonkpi Nihidaley ». A l’occasion de son lancement régional (du 03 au 06 juin) dans les chefs-lieux de département dans l’Ouest ivoirien, le Prof Lou Bamba Mathieu, Commissaire général de ce festival, nous a confié les grandes articulations, les innovations ainsi que les retombées économiques et sa vision de cette semaine culturelle en pays Yacouba et Toura.

Ci-dessous, un extrait de son récit

Qu’est-ce que le Tonkpi Nihidaley ?

Tonkpi Nihidaley est le Festival des arts et de la culture DAN, un peuple qui se situe dans l’Ouest de la Côte-d’Ivoire. L’appellation Nihidaley dans le DAN veut dire bonheur, joie et fait d’être heureux. Tonpki c’est la région des grandes montagnes. En donnant ce nom a notre festival, cela ne signifie pas là-bas- nous sommes heureux. Mais le contraire. Le bonheur apparait comme une valeur que nous voulons nous appropriée pour la réaliser chez nous. C’est-à-dire le désir d’être heureux. Dans le Tonkpi. On ne peut pas atteindre le bonheur individuellement mais

Motivations et objectifs

Le festival Nihidaley se veut une retrouvaille chaque année autour des manifestations et des réflexions après les dernières crises que nous avons connues (de 2002 à 2011) et qui ont été très meurtrières dans notre région. Il est né de la volonté du Conseil reginal du Tonkpi, à sa tête le ministre Albert Mabri Toikeusse. Il a trois objectifs : Faire de la Cuture un socle de développement. Parce que des pays du monde se sont basés sur leur culture pour donner de l’implosion a leur peuple. Ensuite le Tonpki Nihidaley est un socle de cohésion sociale pour le Tonpki qui a été particulièrement marquée par les récentes crises. La culture n’a pas de coloration politique. Enfin, le festival prépare l’entrée du la région dans la mondialisation et du brassage de culture. Nous allons tous à la rencontre des autres cultures. Que ce soit par les medias par les voyages, nous entrons en contact les uns avec les autres. Et quand tu n’as rien tu prends ce que les autres apportent et cela te déforme toi-même. Alors nous voulons aussi non seulement montrer aux autres que nous avons une culture mais également affirmer et confirmer notre identité DAN.

Activités phares du Festival Nihidaley

Une conception de la culture holistique. Pour nous la culture c’est à la fois l’ensemble des valeurs et des pratiques de vies. L’économie entre dans la culture. La sociologie également. C’est pour cela, à chaque Edition, nous avons beaucoup d’activités autour d’un thème. Le thème de cette année est Culture et Hospitalité. Pourquoi ce thème ? L’Hospitalité est une grande valeur que la Côte-d’Ivoire prône à travers son hymne national. Elle traduit également une réalité chez nous. Et nous voulons y réfléchir lors du colloque qui sera animé. Quelles est la réalité de l’Hospitalité chez nous. Les DAN sont-ils hospitaliers ? Si Oui, dans quel sens ? Quelles sont les perspectives de leur hospitalité ? Sont-ils trop hospitaliers au point où d’autres en profitent ? Ou encore comment envisager l’hospitalité dans cette région? Nous invitons à ce colloque les universitaires, les sachants et les paysans qui communiquent en Yacouba pour nous partager leurs expériences. D’autres personnes y viennent aussi d’ailleurs pour des communications qui durent toute une journée. Après trois éditions, nous sortirons bientôt les actes de ces différents colloques. Notamment pour les thèmes Culture et Paix et Culture et Développement.

La seconde activité est le Forum économique qui consiste à faire venir les bailleurs et les institutions financières lors du festival. Ensemble, nous réfléchissons autour des potentialités de la région du Tonkpi. Nous invitons aussi les porteurs de projets de chez nous pour des rencontres B to B.

Ensuite, on a les Arts vivants (danses, masques etc.) Ceux-ci viennent se produire dans un espace appelé Le village Nihidaley.

Nous avons également la promotion des jeux et sports patrimoniaux : la lutte, la courses des masques… Ils font des compétions traditionnels pour que ceux qui ne connaissent pas de loin cette culture s’informent.

Les innovations de la 4e édition du Festival Tonkpi Nihidaley

Cette année nous avons innové dans le lancement. D’habitude, nous faisons le lancement à partir d’Abidjan pour informer le public et la population d’ailleurs et les médias et les partenaires du festival. Ce lancement d’Abidjan aura lieu le 31 juillet. L’innovation consiste à introduire une autre forme de lancement régional. Il se fera au niveau des chefs-lieux de département des préfectures de la région du Tonpki du 03 au 06 juin 2021. Nous serons le 3 à Biankouma, le 4 à Sipilou, le 5 à Zouan Houyen et enfin le 6 juin à Danané. L’objectif de cette innovation est de rapprocher le Festival Tonpki Nihidaley de sa base sociale de sorte que ceux qui n’ont pas eu l’occasion de venir à MAN puissent savoir ce que nous cherchons le Nihidaley. Chaque célébration locale aura sa spécificité en fonction de la spécificité culturelle de la région. On ne fera pas la même chose à Biankouma, ni à Sipilou et Danané. Un comité d’organisation locale est mise en place, à cet effet.

On aura aussi des expositions de produits locaux et d’ailleurs. On aura aussi des invités spéciaux, l’une des particularités du festival. Au plan local, nous avons invité le peuple Agni qui sera à l’honneur pour cette 4e édition. A l’international, le pays invité est la nation Arc-en-ciel, c’est-à-dire l’Afrique du Sud.

Une panoplie d'éléments culturels à valeur touristique

Un comité est mis en place. Une agence de voyage nous accompagne aussi pour ceux qui veulent aller par car ou en avion. Un tracé du tour et des couloirs touristiques sont déjà élaborés. Malheureusement il y aura des choix à faire par les participants. Car les activités sont nombreuses et on les fait parfois au même moment. Les gens pourront aller au Tonpki (un haut sommet abritant l’antenne émetteur de la RTI à Gouimpleu), aux cascades, au Pont de lianes à Danané, le village des singes à Man ou même à Guélémou (lieu où l’Almamy Samory Touré fut capturé par les colons avant d’être déporté au Gabon). On a donc plusieurs éléments culturels de tourisme à visiter.

Retombées économiques

Petite précision. La 4e édition devrait avoir lieu en 2020. Elle a été reportée en décembre 2021 pour les raisons liées à la pandémie de Covid-19. Les mesures sanitaires interdisaient les grands rassemblements. Or notre Nihidaley festival, à chaque édition, reçoit au moins 200.000 personnes. La ville hôte est remplie y compris les réceptifs hôteliers. Les restaurants sont aussi bondés de monde. Les retombées économiques sont énormes. L’autre innovation introduite depuis quelques années, concerne le logement et l’hébergement des peuples invités. Nous les logeons dans des villages environnants volontaires. Ils viennent en ville la journée pour les manifestations et la fête continue le soir à leur retour au village. Les villageois festoient avec leurs invités à l’instar des Baoulé, l’année dernière. C’est cela aussi le sens de l’Hospitalité et le brasage culturel. Les retombées sont également existentielles. Nous attribuons des bourses, par exemple.

Tonkpi Nihidaley: Un festival ancré dans les esprits

Je voudrais d’abord dire que la Tonpki Nihidaley est parti petitement. Mais c’est avec les petites choses qu’on fait les grandes choses. Le festival est aujourd’hui ancré dans les esprits. Non seulement au plan local mais aussi au niveau national et international. Nous recevons des demandes de partout.

Aux populations et au peuple DAN

Je voudrais remercier ceux qui nous encouragent, personnellement le Conseil Régional du Tonkpi. Le Ministre Albert Mabri Toikeusse m’a fait confiance. Je voudrais donc lui rendre grand hommage en ce sens. Je demande à nos parents que le Tonkpi Nihidaley est notre occasion de réfléchir ensemble à notre bonheur. Personne ne viendra nous le donner. Même si quelqu’un venait nous donner ce bonheur, il faut que cela nous convienne. Sinon il risque de travailler contre nous. Le bonheur dans le Tonpki est d’abord leur affaire. Toute leur manière de vivre peut contribuer à créer ce bonheur en se retrouvant en gaieté et autour des réflexions. Je demande leur soutien actif et surtout leur participation massive à ce festival.

A la nation ivoirienne

A nos populations nationales, je dirai que toutes nos régions du Nord au Sud, d’Est à l’Ouest, regorgent de grandes potentialités insoupçonnées. Là où gens n’ont pas encore pris conscience de cette richesse, qu’ils s’organisent pour le faire. Si nous avons ces genres de festivals partout en Côte-d’Ivoire, qui rêvent la force de nos cultures, mais pourquoi, n’en faisons-nous pas une fédération des festivals ou un réseau de festivals. Ca ne sera pas mal du tout au plan national.

Nous devons aussi faire en sorte que nos étudiants dans les universités puissent avoir des bourses pour étudier les faits de chez nous afin que la connaissance soit endogène. C’est exactement ce que font les Blancs. Quand tu vas dans un petit village européen, américain où asiatique, on te sort tous les documents des faits et évènements de cette région ou province. On dit que la région de Man est une région des masques. Mais rien n’est écrit si ce n’est des recherches effectuées par des blancs. C’est ce que nous voulons corriger. Je lance un appel à nos autorités politiques, administratives et coutumières afin que ces initiatives soient menées à tous les niveaux.

Le Festival Tonkpi Nihidaley convie toute la Côte-d’Ivoire et le monde entier à Man pour la 4e édition qui aura lieu du 08 au 12 décembre 2021.