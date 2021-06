Parti faire la paix avec son parti, le PDCI, KKB échappe à un lynchage

C'est certes une parenthèse qu'il souhaite fermer, mais il faut le dire tout net, Kouadio Konan Bertin dit KKB a échappé à un lynchage à la maison du PDCI-RDA, jeudi. À l'annonce de la déclaration du ministre de la Réconciliation nationale, des jeunes du parti se sont livrés à des actes de vandalisme, cassant au passage du matériel de certains confrères.

Kouadio Konan Bertin (KKB) : « Pour réussir, je dois obtenir l’implication du PDCI-RDA »

Depuis leurs divergences d'approches lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020, Kouadio Konan Betin alias KKB et son parti, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ne sont pas en odeur de sainteté. Henri Konan Bédié, président du parti, avait en effet lancé le mot d'ordre de désobéissance civile du boycott actif de ce scrutin afin de protester contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara. L'ancien président des jeunes du PDCI-RDA n'a pas été solidaire de ce mot ordre en allant tout seul à l'abordage avec le président Ouattara, candidat du RHDP Unifié.

Cette attitude a donc déplu aux cadres et militants du parti septuagénaire, qui se sont sentis trahis par l'un des leurs. Nommé ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, KKB s'est lancé à l'assaut des partis politiques ivoiriens et des acteurs politiques afin de favoriser la réconciliation. Après avoir rencontré plusieurs personnalités ivoiriennes, dont Henri Konan Bédié, ainsi que les RHDP et le FPI pro-Gbagbo, l'ancien député PDCI de Port-Bouët était au siège du PDCI pour y rencontrer les membres du Secrétariat exécutif, avec à la tête Maurice Kakou Guikahué, numéro 2 du parti.

« Comment voulez-vous que celui qui est chargé de la réconcilier les Ivoiriens soit lui-même un problème pour le président de mon parti ? J’avais besoin, moi aussi, de mettre de l’ordre dans mes relations avec mon parti, le Pdci-Rda. Et je dis à tout le monde que c’est le temps de la réconciliation, c’est le temps de se parler depuis sa maison », a déclaré le membre du gouvernement ivoirien.

Poursuivant, il ajoute : « Donc moi ministre de la Réconciliation, je pense que pour réussir, je dois obtenir l’implication du PDCI-RDA dans le processus, avoir la bénédiction des responsables de mon parti, avoir leurs conseils et les éclairages possibles. C’est pour cette raison que nous sommes présents cet après-midi à la maison du PDCI-RDA. Et je repars confiant, requinqué au regard des conseils, des propositions et des suggestions que j’ai reçus de la part du Secrétaire exécutif, que je remercie au passage. »

Il faut cependant noter que des échauffourées ont émaillé l'annonce de la déclaration à la presse du ministre Kouadio Konan Bertin, à la fin de la rencontre avec le Secrétaire exécutif, Pr Guikahué. Dans une déclaration consécutive à ces incidents, « le PDCI-RDA condamne ces actes contraires à sa volonté sans ambages d’aller au dialogue et à la Paix... Tient à s’excuser auprès des journalistes, dont le matériel de travail a été avarié, du ministre Kouadio Konan Bertin et de sa délégation, ainsi que de la presse nationale et internationale".

« C’est une parenthèse qu’il faut fermer. C’est l’ère du temps. Notre rôle également, c’est de les éduquer. C’est une parenthèse qu’il faut fermer », a réagi pour sa part, le ministre Kouadio Konan Bertin.