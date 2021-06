Charles Blé Goudé livre une interview parfaitement en Anglais

Charles Blé Goudé entend impacter sa génération dans le changement de mentalités et le fait de briser les barrières. Prêchant par l'exemple, l'ancien leader des jeunes patriotes a accordé une interview en anglais au confrère France 24.

De la langue de Molière à la langue de Shakespear, Charles Blé Goudé à l'aise

5 juin 2020 - 5 juin 2021, cela fait un an jour pour jour que Charles Blé Goudé a accordé deux interviews au confrère Marc Perelman de France 24, l'une en français et l'autre en anglais. La seconde interview, dans la langue de Shakespear, de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, est d'autant plus exclusive, que les Ivoiriens, Africains et autres observateurs de la scène politique ivoirienne ont découvert avec stupéfaction, une autre facette du président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP).

Longtemps accusé par ses détracteurs d'avoir obtenu frauduleusement sa Licence en Anglais, alors qu'il était étudiant à l'Université de Cocody à Abidjan, l'ancien Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), vient attester, à travers cette interview livrée dans un anglais soutenu et sans tâtonnement, de son lourd bagage intellectuel.

Lui qui a par ailleurs poursuivi ses études en Communication politique à l’Université de Manchester, en Angleterre. Maniant à souhait la langue anglaise pour évoquer la situation politique de la Côte d'Ivoire. Lui qui est originaire d'un pays totalement francophone.

Se rappelant cet intense moment de télévision, Charles Blé Goudé a publié l'intégralité de cette interview en anglais sur sa page Facebook. « Aujourd'hui 05 juin 2021, la CBG TEAM partage avec vous cette interview que Charles Blé Goudé avait accordée au service anglais de la chaîne française FRANCE24 », a-t-il commenté, avant d'ajouter : « ON PEUT FAIRE ÇA? On est prêt Opi on est là. »

La lecture intégrale de cette interview filmée de 12 minutes 9 secondes donne de faire cette comparaison entre Blé Goudé Charles et Paul Kagamé, président rwandais, qui s'est métamorphosé en anglophone, entrainant dans la foulée, le pays des mille collines à parler quotidiennement l'anglais, qui est devenu une langue nationale.

Même si Louise Mushikiwabo, ancienne chef de la diplomatie rwandaise, est devenue Secrétaire générale de l'organisation internationale de la Francophonie (OIF).