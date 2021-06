Côte d'Ivoire : Après Katinan et Pickass, Boga Sako rentre bientôt

En Côte d'Ivoire, des proches de Laurent Gbagbo dont Justin Koné Katinan et Damana Pickass ont mis fin à dix années d'exil. Après ces figures de l'ancien pouvoir, Dr Boga Sako Gervais, le président fondateur de la FIDHOP (Fédération ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique) est annoncé dans les prochains jours à Abidjan.

Boga Sako de retour en Côte d'Ivoire après dix ans d'exil

À la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo en 2011, plusieurs de ses proches ont pris le chemin de l'exil. Arrêté le 11 avril 2011, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant dix ans, a été transféré à la Cour pénale internationale (CPI). Jugé pour crimes contre l'humanité, l'historien ivoirien a été blanchi par les juges de la CPI le 31 mars 2021 après une décennie de procès. Il est de plus en plus question du retour de l'ancien adversaire d'Alassane Ouattara sur les bords de la lagune Ébrié. Les partisans du "Woody" de Mama l'attendent pour le 17 juin. En attendant, certains de ses proches en exil depuis une dizaine d'années ont décidé d'emprunter le chemin du retour.

Lundi 7 juin 2021, Kouadio Konan Bertin (KKB) a reçu à son cabinet une délégation de Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique (FIDHOP). Il s'agissait pour les hôtes du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale de lui annoncer le retour de Dr Boga Sako Gervais dans les prochains jours.

"Je me suis réjoui de cette nouvelle. Et, j'ai salué les membres de la délégation conduite par Monsieur Saturnin GAUDET. Car, pour moi, il est important que toutes les filles et les fils de Côte d'Ivoire prennent toute leur place dans le processus de Réconciliation et de cohésion nationale que je conduis sous l'impulsion du Premier ministre, Monsieur Patrick Achi et du président de la République, SEM Alassane Ouattara", s'est exprimé l'ancien député de Port-Bouët.

Il faut noter que Justin Koné Katinan, Damana Pickass et d'autres exilés pro-Gbagbo ont regagné la Côte d'Ivoire le vendredi 30 avril 2021.