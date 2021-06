Match amical : Amad Diallo (Eléphants) poignarde les Etalons à la 97'

Dans la confrontation amicale qui a opposé la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, un nom est resté dans la mémoire collective. Amad Diallo, l'international ivoirien de Manchester united, a marqué un but d'anthologie à la dernière minute du match, synonyme de victoire pour la sélection ivoirienne.

Sa première avec les Éléphants, Amad Diallo marque un but au Fergie Time

Samedi 5 juin 2021, les Éléphants de Côte d'Ivoire et les Étalons du Burkina Faso s'affrontaient dans un match amical au Stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé. Le match n'avait d'amical que de nom, car les deux équipes, qui se connaissent très bien, y ont mis des tripes pour venir s'imposer l'une à l'autre. Dans cette confrontation quelque peu musclée, le portier burkinabè, Hervé Koffi y a laissé sa peau en sortant sur blessure.

Les joueurs venus du pays des hommes, déjà meurtris par un attentat terroriste qui a fait plus d'une centaine de morts, entendaient se consoler quelque peu avec une victoire. C'est donc à juste titre qu'à la 16e minute, Lassina Traoré a ouvert le score sur un excellent service de son coéquipier Edmond Tapsoba.

Les Éléphants ivoiriens étaient menés sur leurs installations (0-1) lorsqu'intervint la pause. Patrice Beaumelle a profité de cette oxygénation pour remonter les bretelles à ses jours, car dès l'entame de la seconde période, Franck Kessié, Max Alain Gradel, Ibrahim Sangaré et leurs compagnons sont les premiers sur le ballon. C'est fort logiquement qu'à la 73e minute, sur un coup franc bien amené par Gradel, le capitaine du jour, Sangaré reprend la balle au second poteau pour rétablir la parité entre les deux équipes.

Le même Sangaré a manqué de marquer un second but, sur une autre balle arrêtée, quand intervient une faute sur Sébastien Haller aux abords de la surface de réparation. Amad Diallo (18 ans) prend la responsabilité de tirer ce dernier coup franc. D'un pied gauche magique, le jeune attaquant ivoirien loge le ballon en pleine lucarne, permettant donc à la Côte d'Ivoire d'arracher la victoire (2-1) en fin de match (90e +7).

Sociétaire de Manchester United, ce but d'Amad Diallo marqué Fergie Time est largement commenté sur les réseaux sociaux et dans la presse sportive internationale. "Heureux pour mon premier but", a tweetéle jeune buteur.

À noter que lorsqu’il était entraineur à Manchester United, Sir Alex Ferguson a construit sa légende sur ces matches qui basculaient en faveur des Red Devils en toute fin de rencontre. Une vraie malédiction pour les équipes adverses, qui finissaient par redouter l’arrivée du dernier quart d’heure de jeu et le temps additionnel. Tel était la légende du Fergie Time. Certainement que l'international ivoirien a été initié à cette coutume mancunienne.