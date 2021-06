Législatives partielles à Séguéla: Adama Bictogo veut "100% pour le RHDP"

Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a pris part, le samedi à la place de la République de Séguéla, au lancement de la campagne électorale pour les législatives partielles du candidat du Rhdp à Séguéla, Zoumana Bakayoko.

Adama Bictogo: " Nous allons tout rafler "

Ce rendez-vous à enregistré une forte mobilisation et la présence de nombreuses personnalités, cadres et et élus du Rhdp. Le directeur exécutif du Rhdp, le ministre Adama Bictogo, pour la circonstance, s'est fait accompagner de deux ministres. Les ministres Amadou Coulibaly et Sidiki Konaté. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, cadre de la région, était également présent avec son épouse.

La place était aux couleurs du Rhdp. Cette cérémonie a permis au Rhdp de faire une démonstration de force à travers une grande mobilisation. Toute chose face à laquelle, le candidat du Rhdp s'est dit confiant. Pour lui, ces élections viendront confirmer la suprématie du Rhdp à Séguéla. Mais pour lui, il faut surtout gagner pour honorer la mémoire de son défunt frère, le premier ministre, Hamed Bakayoko qui avait été élu mais arraché à l'affection des siens il y a quelques mois.

Les cadres et élus du Worodougou dont le député de Sifié-Worofla-Kamalo, Dr Méité Aboulaye, se sont mobilisés pour réaffirmer leur soutien au candidat du Rhdp. Après avoir demandé une minute de silence en la mémoire du premier ministre Hamed Bakayoko, le directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo, s'est dit confiant quant à la victoire du candidat du Rhdp.

"Nous allons consolider nos assises et montrer que nous tenons le terrain"

''Ici à Séguéla, vous êtes des hommes d'honneur et des femmes dignes, je sais que cela va se realiser. A Séguéla, la messe est dite. C'est fini. Celui qui a décidé d'être adversaire devant Zoumana Bakayoko, il faut lui montrer qu'à Séguéla, c'est 100% pour le Rhdp'', a lancé le directeur exécutif du Rhdp, après avoir rendu hommage au ministre Hamed Bakayoko. Selon lui, le Rhdp doit gagner en mémoire du défunt premier.

''Je suis venu, envoyé par le président Alassane Ouattara, vous demander tous ensemble, de vous lever pour accompagner Zoumana Bakayoko. La victoire de Zoumana Bakayoko, c'est la victoire d'Alassane Ouattara et ce sera en mémoire à Hamed Bakayoko. Donc sortez nombreux pour aller voter'', a-t-il invité.

" A Seguela, Mankono et partout ailleurs où se tiennent ces élections législatives partielles, nous allons tout rafler parce que le Rhdp est le plus grand parti. Nous allons consolider nos assises et montrer que nous tenons le terrain", a lancé Adama Bictogo.